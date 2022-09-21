Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi İran'ın Hoy kentinden geldi. Türkiye sınırıda meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Van'da hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği paylaşıldı. Deprem Van ve ilçelerinde de hissedildi. Can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Denizli deprem mi oldu? 20 Eylül Denizli deprem son dakika şiddeti kaç? Denizli deprem mi oldu? Denizli deprem son dakika şiddeti kaç? Denizli’de yaşayan vatandaşlar son dakika deprem aramalarını takip ediyor. Kandilli ve AFAD açıklamaları takip ediliyor. Peki; Denizli deprem şiddeti kaç? Denizli deprem mi oldu?

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