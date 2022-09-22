Türkiye Gazetesi

Kırşehir Çiçekdağı ilçesi Harmanpınar köyünde 2008 yılında çoban köpekleri boş bir arazide ayakkabı ve kemik parçaları buldu. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede kemiklerin, küçük yaşlarda çocuk felci geçiren bir erkeğe ait olduğu ortaya çıktı. Ancak kimliği tespit edilemedi. Bunun üzerine dosya rafa kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul olaylar çözmek için özel bir ekip kurdu. Ekip, bu davayı yeniden ele aldı ve köyde geçmişte çocuk felci geçiren kayıp şahısları araştırmaya başladı. Ekipler, bu hastalığı geçiren C.F'nin 2006'da kaybolduğunu belirledi. Ailesinden alınan DNA örnekleri sonucu kemiklerin C.F'ye ait olduğu tespit edildi.

C.F.

Ardından da C.F'nin kaybolduğu sene alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşları A.A. ve M.T. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. M.T'nin 2011'de vefat ettiği öğrenilirken A.A. Ankara Sincan'da gözaltına alındı. Kırşehir'e getirilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Faili meçhul olayın 16 yıl sonra aydınlatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren C.F'nin bir yakını, adalete her zaman güvendiklerini söyledi.

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