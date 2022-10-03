Türkiye Gazetesi

Mutfakta çıkan yangın aniden büyüyünce alevler yan binaya sıçrayarak büyüdü ve yangından acı haber geldi. Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarıpazar sokakta yabancı uyruklu 5 kişilik bir ailenin yaşadığı çatı katının mutfak kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi esnasında yangın yan tarafta bulunan başka bir binaya da sıçradı.

OTİZMLİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Yapılan incelemelerde yanan evde 13 yaşında olduğu öğrenilen otizm hastası Suriye uyruklu Abdullah Kurdi’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Öğrenci yurdunda yangın paniği Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde kız yurdunda çıkan yangında dumandan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Yangının üzerinden 12 yıl geçti ama hala tamamlanamadı: Haydarpaşa’da restorasyon belirsizliği Haydarpaşa Garı’nda 2010 yılında meydana gelen yangının ardından geçen 12 yıla rağmen restorasyon hâlâ tamamlamadı. Garın yeniden hizmete sunulacağı gün bilinmiyor.

Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan 27 araçla müdahalesi sürüyor.