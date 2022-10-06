Türkiye Gazetesi

Rutin yol uygylamalarından durduralan araçtaki şahıslar yakayı ele verince yaptıkları savunma ile şaşırttı. Aksaray Atatürk Bulvarında yaşanan olayda mahalle ve çarşı bekçileriyle birlikte rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 DU 365 plakalı otomobili durdurdu.

'4 BERAAT ALDIM'

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Saim K.’nın (42) hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edilirken, kendini savunmak isteyen sürücü, “Aranmam yok, 4 beraat aldım ben” dedi.

Bir şüphelinin aranması çıktı, "Beraat aldım" dedi, diğer şüpheli tüfekle yakalandı, "Koyunlar için" dedi.

RUHSATSIZ TÜFEKLE YAKALANDI 'KOYUNLAR İÇİN' DEDİ

Araçta arama yapan bekçiler aracın bagajında bir valize gizlenmiş ruhsatsız tüfek buldu. Araçta yolcu konumunda bulunan Halil K. (30) ise tüfeğin kendisine ait olduğunu belirterek, “Koyunlar için aldım” diyerek kendini savundu.

Gözaltına alınan sürücü ve arkadaşı sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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