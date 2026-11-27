Amasya’da yaşayan ve resmi kayıtlarda 96, kemik yaşı tespitinde ise 113 yaşında olduğu belirlenen 6 çocuk annesi Emine Maden, 18 torunu ve 37 torununun torununu görerek büyük bir aileye kavuştu. İlerleyen yaşına rağmen sağlığı ve neşesiyle dikkat çeken Emine ninenin tek üzüntüsü ise yavrusu gibi sevdiği ördeği “Bıybıt”ı kaybetmek oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Amasya’da yaşayan Emine Maden, resmi kayıtlara göre 96, kemik yaşı tespitine göre ise 113 yaşında. 6 çocuk, 18 torun ve 37 torununun torununu gören asırlık çınar, ilerleyen yaşına rağmen hayat enerjisiyle dikkat çekiyor.

96 yaşında sanılıyordu, kemik testi gerçeği ortaya çıkardı! Tek üzüntüsü ise…

KEMİK YAŞI 113

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yayladibi köyünde yaşayan ve resmi kayıtlarda 96, kemik yaşına göre 113 yaşındaki Emine Maden torunlarının torununu görerek tarihe tanıklık ediyor. İlerleyen yaşına rağmen sağlığıyla dikkat çeken asırlık çınar, geride kalan ömründe 5 oğlu ve 1 kızından dünyaya gelen torunlarıyla toplamda 61 kişilik aileye sahip oldu.

96 yaşında sanılıyordu, kemik testi gerçeği ortaya çıkardı! Tek üzüntüsü ise…

"MANİLER, İLAHİLER SÖYLÜYOR"

İştahı yerinde olan annesinin yapılan kemik incelemesinde yaşının 113 olarak bildirildiğini anlatan 63 yaşındaki oğlu İlyas Maden, "Annemin 6 çocuğu, 18 torunu, 37 de torununun torunu var. Maniler, ilahiler söyleyerek günlerini geçiriyor" dedi.

96 yaşında sanılıyordu, kemik testi gerçeği ortaya çıkardı! Tek üzüntüsü ise…

"TEK TEK SAYIP DEFTERE YAZDIK"

Asırlık çınarın ailesindekilerin isimlerini deftere yazan Yayladibi köyü muhtarı Erdal Duran, "Emine ninemiz Amasya'mızın en yaşlısı. Yakındaki, uzaktaki çocuklarını ve torunlarını tek tek sayıp deftere yazdık" diye konuştu.

Eşini 39 yıl önce kaybeden ninesinin yaşamının uzun yıllar yaylada geçtiğine değinen 57 yaşındaki torunu Hacer Özen ise, "Ninem çok çalışkandı. Hiç yemek ayırt etmez" şeklinde konuştu.

96 yaşında sanılıyordu, kemik testi gerçeği ortaya çıkardı! Tek üzüntüsü ise…

ÖRDEK YAVRUSUNA ANNELİK YAPMIŞTI

Asırlık çınarın tek üzüntüsünün çocuğu gibi sevdiği "Bıybıt" adlı ördeğinin hayata gözlerini yumması olduğuna değinen akrabası İlknur Duran da, "Ördeği onun yavrusu gibiydi. Annesiz kalan ördek yavrusuna Emine nine annelik yapmıştı" ifadelerini kullandı.

96 yaşında sanılıyordu, kemik testi gerçeği ortaya çıkardı! Tek üzüntüsü ise…

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala