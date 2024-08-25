Adana'da "Tahta Ralli Araba Yarışları"na gösterilen ilgi artıyor!

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: AA 25 Ağustos 2024 15:16 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 15:24 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / AA

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda yarışmacılar, el yapımı araçlarıyla birincilik için mücadele etti. Renkli görüntüler ortaya çıktı.