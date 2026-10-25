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Yaşam

Adını çamurdan kurtulunca aldı! Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından 'Şanslı'yı paylaştı

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Adını çamurdan kurtulunca aldı! Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından 'Şanslı'yı paylaştı
Başlık ResmiAdını çamurdan kurtulunca aldı! Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından 'Şanslı'yı paylaştı

İzmir’in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bakan Çiftçi, temizlendikten sonra “Şanslı” adı verilen köpeğin kurtarılma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan köpeğin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD ekiplerince kurtarılan köpeğin yıkanarak temizlendiğini ve "Şanslı" adının verildiğini belirtti.

"HER CAN BİZE EMANETTİR"

Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan köpeğin bakım ve tedavisinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, "Yaradılan her can bizler için kıymetli, her can bize emanettir. Can dostumuzun kurtarılması için başta AFAD olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve veteriner ekiplerimize özverili çabalarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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