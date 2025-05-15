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Haberler > Yaşam > Afrika değil Gümüşhane! Vahşi hayvanlar yola indi, neye uğradığını şaşırdı

Afrika değil Gümüşhane! Vahşi hayvanlar yola indi, neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Gümüşhane’de vaşak ve dağ keçileri yola indi, vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Afrika'da Safari turlarını anımsatan anları kameralarıyla kaydettiler.

Gümüşhane’de gündüz saatlerinde yola inen vaşak ile koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak yol üzerinde çevredekilere aldırış etmeden yürürken koruma altındaki dağ keçileri ise sürü halinde vatandaşların kameralarına yakalandı.

ALANLARI DARALDI

Genellikle gece avlanan ve gece saatlerinde hareket halinde olan vaşağın gündüz saatlerinde görülmesi dikkat çekerken, uzmanlar bu durumun yaşama alanı daralması ve yiyecek arayışı gibi nedenlerle meydana gelmiş olabileceğine dikkat çekti.

Farklı bölgelerde görüntülenen vaşak ve dağ keçileri ise bir süre sonra çevredeki dağlık alana yönelerek gözden kayboldu.

Afrika değil Gümüşhane! Hayvanlar yola indi, neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

Afrika değil Gümüşhane! Hayvanlar yola indi, neye uğradığını şaşırdı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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