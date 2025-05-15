Afrika değil Gümüşhane! Vahşi hayvanlar yola indi, neye uğradığını şaşırdı

Gümüşhane’de vaşak ve dağ keçileri yola indi, vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Afrika'da Safari turlarını anımsatan anları kameralarıyla kaydettiler.

Gümüşhane’de gündüz saatlerinde yola inen vaşak ile koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak yol üzerinde çevredekilere aldırış etmeden yürürken koruma altındaki dağ keçileri ise sürü halinde vatandaşların kameralarına yakalandı.

ALANLARI DARALDI

Genellikle gece avlanan ve gece saatlerinde hareket halinde olan vaşağın gündüz saatlerinde görülmesi dikkat çekerken, uzmanlar bu durumun yaşama alanı daralması ve yiyecek arayışı gibi nedenlerle meydana gelmiş olabileceğine dikkat çekti.

Farklı bölgelerde görüntülenen vaşak ve dağ keçileri ise bir süre sonra çevredeki dağlık alana yönelerek gözden kayboldu.