Zonguldak'ta bel fıtığı ameliyatına hazırlanan 73 yaşındaki hasta gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Yürüme güçlüğü çeken hastanın vücudunun alt kısmına kan taşıyan ana damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Kardiyoloğun elle muayene ederek durumu teşhis ettiği hasta, ameliyatsız yöntemle 30 dakikada tedavi edildi.

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde uzun süredir devam eden ağrıları nedeniyle bel fıtığı ameliyatına hazırlanan 73 yaşındaki E.K., hastanede bambaşka bir gerçeği öğrendi.

İKİ DAMARI YÜZDE 100 TIKALIYMIŞ

Yaklaşık bir yıl boyunca bel fıtığı ve diz problemleri nedeniyle çeşitli tedaviler uygulanan hastanın, karın bölgesinde her iki bacağa kan taşıyan ana damarının yüzde 100 tıkalı olduğu tespit edildi.

Ağrılarının sebebini fıtık sandı, gerçek başka çıktı! 1 yıl sonra yapılan teşhis hayat kurtardı

BEL FITIĞINDAN ŞÜPHELENİLMİŞ

Hastanın ilk şikayetlerinin yaklaşık bir yıl önce başladığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Yaman, yaşanan süreci şöyle anlattı:

Hastamızın 1 yıl önce yürüme güçlüğü, bacak ağrısı, kalça ağrısıyla başlayan şikayetleri olmuş. Hasta bu şikayetlerinden dolayı artık ciddi bir yürüme güçlüğü yaşamış ve ilgili branşlara başvurmuş. İlk başvurduğu klinik beyin cerrahisi olmuş, bel fıtığından şüphelenilmiş ve fizik tedavi önerilmiş. Hastamız bir süre fizik tedavi almış ama fizik tedaviyle şikayetleri gerilememiş.

Hastanın daha sonra ortopediye gittiğini belirten Dr. Yaman “Ortopedide de dizle ilgili problemler olabileceğine dair diz içi enjeksiyon ve yine fizik tedavi önerilmiş. Hasta bunlardan da rahatlayamamış” dedi.

Ağrılarının sebebini fıtık sandı, gerçek başka çıktı! 1 yıl sonra yapılan teşhis hayat kurtardı

“HEPSİNİN KAYNAĞI DAMARIN TIKANIKLIĞI”

Yaman, sonraki süreci ise şöyle anlattı:

Hastamız, 'Acaba uzun süre sigara içiciliği var, damar tıkanıklığı olabilir mi? Ya da bu bel ağrılarının karınla ilgili bir sebebi olabilir mi?' düşüncesiyle tarafımıza başvurdu. Biz hastanın muayenesinde hiçbir tetkik yapmadan, sadece her iki kasığını elle muayene ederek hastanın aslında iki kasık nabzının da olmadığını, nabızlarının çok zayıf olduğunu gördük. Hastanın hem kalp anjiyosunu hem bacak anjiyosunu yaptığımızda kalp anjiyosunda da damar tıkanıklığını tespit ettik. Hastanın aslında bütün şikayetlerinin, yani diz şikayetlerinin, kalça şikayetlerinin, bel şikayetlerinin hepsinin kaynağının buradaki damarın tıkanıklığı olduğunu tespit ettik.

Ağrılarının sebebini fıtık sandı, gerçek başka çıktı! 1 yıl sonra yapılan teşhis hayat kurtardı

"ÖZEL BİR YAPAY DAMAR ÜRETTİRDİK”

“Hiçbir ameliyat yapmadan, sadece bir iğne ile kasıktan özel bir yöntemle girerek oraya o graft yapay damarı yerleştirdik” diye konuşan Dr. Yaman, "Hasta işlemden hemen sonra, tam yarım saat içerisinde normal hayatına döndü, yürüyüşlerine başladı ve aktif hayatına döndü. Şikayetleri de hemen geçti” dedi.

Ağrılarının sebebini fıtık sandı, gerçek başka çıktı! 1 yıl sonra yapılan teşhis hayat kurtardı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Zonguldak Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIZonguldak

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