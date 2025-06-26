Ailelerin uğrak noktası oldu... Herkese tavsiye ediyor

Samsun'da yaşayan Kazım Yüksel 12 yıl önce başladığı gezen tavuk macerasını çilek üretimiyle birleştirdi. Tarladan satış yapan Yüksel'in bahçesi ailelerin uğrak noktası oldu.

Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Soğukçam Mahallesi’nde yaşayan Kazım Yüksel, 12 yıl önce başladığı gezen tavuk yetiştiriciliğini, şimdi çilek tarımıyla sürdürüyor.

Üretim yaptığı alanı sadece bir bahçe değil, aynı zamanda bir oyun alanı haline getiren Yüksel, özellikle çocuklu ailelerin uğrak noktası oldu.

DALINDAN ÇİLEK, KÜMESTEN YUMURTA

Alaçam İlçe Tarım Müdürlüğü’nden aldığı destekle üretimini çeşitlendiren Yüksel, hem tavuk hem çilek yetiştiriciliğini birlikte sürdürüyor.

Geçmişte maydanoz ve dereotu gibi farklı ürünleri denediğini söyleyen Kazım Yüksel, "Çilek daha zahmetsiz ve verimi yüksek. Özellikle albion türünü yetiştiriyoruz" diyor.

Ziyaretçilerin bahçeye geldiklerinde doğrudan dalından çilek topladığını, kümesten yumurta aldığını söyleyen Yüksel, "Çilek ve yumurtayı ücretli satıyoruz, ama o anda bahçede başka meyve varsa ya da semaverde çayımız demlenmişse, bunlardan ücret almıyoruz. Misafirlerimi müşteri gibi değil, evime gelen dostlar gibi karşılıyorum" ifadelerini kullanıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN ALANI

Yüksel’in bahçesi özellikle çocuklu ailelerin uğrak noktası olmuş durumda. Çocuklar bahçede ağaçlara tırmanıyor, hayvanlarla vakit geçiriyor ve toprağı tanıyor. "Hayvan sevgileri gelişiyor, doğayla bağ kuruyorlar. Bu sadece alışveriş değil, aynı zamanda doğayla iç içe bir yaşam biçimi" diyen Yüksel, ziyaretçilere hem üretim sürecini gösteriyor hem de doğayla güçlü bir bağ kurmalarına imkân tanıyor.

Doğal hayatı ve üretimi paylaşım kültürüyle harmanlayan Kazım Yüksel, "İnsanlarla vakit geçirmeyi, onlara yardımcı olmayı seviyorum. Herkesin rahat hissedeceği bir ortam oluşturmak istiyorum" diyerek, tabiatla iç içe yaşamanın önemine vurgu yaptı.