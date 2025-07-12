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Akın akın gidiyorlar! En genci 10 milyon yaşında... Görenler telefona sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Akın akın gidiyorlar! En genci 10 milyon yaşında... Görenler telefona sarılıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin’in Hatila Vadisi Milli Parkı içinde yer alan volkanik 'Bazalt Kayalıkları' yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Akın akın ziyaretçilerin gittiği bölgedeki kayalıkların en genci 2 milyon yaşında olduğu düşünülüyor.

Artvin merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Sıkıldım Kayası mevkiinde, 490 metre rakımda bulunan cam seyir terası ile birlikte bölgedeki Bazalt Kayalıkları, sonbahar aylarında da yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

Hatila Deresi’nden 220 metre yüksekte yer alan cam terasın yaklaşık bin 200 metre uzağındaki Bazalt Kayalıkları, son dönemde turizm noktası olarak öne çıkıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, doğanın sunduğu eşsiz manzarayı izleme ve fotoğraf çekme fırsatı buluyor.

Akın akın gidiyorlar! En genci 10 milyon yaşında... Görenler telefona sarılıyor - 1. Resim

BAZALT KAYAKLIKLARI

Volkanik patlamalar sonucu lavların soğuyarak oluşan bazalt sütunları, özellikle görsel yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'deki bazalt kayalıkların "Tersiyer Dönem" adı verilen zamanlarda meydana gelen volkanik aktivitelerde oluştuğu düşünülüyor. Bu dönem, Anadolu’da yoğun volkanik hareketlerin yaşandığı bir zaman dilimi olarak biliniyor.

Tersiyer Dönem 65 milyonla  2 milyon yıl gibi geniş bir zaman aralığını kapsıyor. Artvin'deki bazaltların yaşı ise Miyosen-Pliyosen (5-20 milyon yıl önce) aralığına tarihleniyor. Araştırmacılar 10-15 milyon yaşında olduklarını tahmin ediyor.

Akın akın gidiyorlar! En genci 10 milyon yaşında... Görenler telefona sarılıyor - 2. Resim

"BÖYLE BİR YER OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Kayalıkların üzerinde oluşan düzgün yapılar, ziyaretçilerden tam not alıyor.

İzmir’den gelen Çiğdem Demir, cam seyir terasını görmek için bölgeye geldiğini, ancak Bazalt Kayalıklarını da görünce hayran kaldığını söyledi.

Demir, "Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Manzara çok güzel. Fotoğraf çekmek için harika bir ortam var. Çok memnun kaldım" dedi.

Trabzon’dan gelen Sevinç Küçük ise bölgenin mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade ederek, "Doğa harikası bir yer. Ailece geldik, bol bol fotoğraf çektik. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

Bölgedeki yetkililer, ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, doğa turizmine katkı sağlayan bu tür alanların tanıtımına devam edileceğini bildirdi.

Akın akın gidiyorlar! En genci 10 milyon yaşında... Görenler telefona sarılıyor - 3. Resim

Akın akın gidiyorlar! En genci 10 milyon yaşında... Görenler telefona sarılıyor - 4. Resim

Akın akın gidiyorlar! En genci 10 milyon yaşında... Görenler telefona sarılıyor - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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