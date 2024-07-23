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Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Bozulan arabayı ayakları ile ittiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Polatlı, Yardımseverlik, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Arkadaşının bozulan arabasını kurtarmak isteyen iki genç canını hiçe saydı. Önce kaputa oturup sonra ayakları ile ittiler....

Olay Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşandı. Aracı bozulan vatandaş arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

BOZUK ARABAYI AYAKLARI İLE İTTİLER

Arkadaşları ise zaman kaybetmeden yardıma koştu. İki genç bozulan aracın arkasına diğer aracı yanaştırdıktan sonra kaputa oturarak itmeye başladı. Tehlikeli anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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