Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Bozulan arabayı ayakları ile ittiler

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Temmuz 2024 05:24 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 05:42 - Güncelleme:

Polatlı, Yardımseverlik, Haber

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Arkadaşının bozulan arabasını kurtarmak isteyen iki genç canını hiçe saydı. Önce kaputa oturup sonra ayakları ile ittiler....