Ankara'da şaşkına çeviren görüntü! Bozulan arabayı ayakları ile ittiler
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara'da bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Arkadaşının bozulan arabasını kurtarmak isteyen iki genç canını hiçe saydı. Önce kaputa oturup sonra ayakları ile ittiler....
Olay Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşandı. Aracı bozulan vatandaş arkadaşlarını arayarak yardım istedi.
BOZUK ARABAYI AYAKLARI İLE İTTİLER
Arkadaşları ise zaman kaybetmeden yardıma koştu. İki genç bozulan aracın arkasına diğer aracı yanaştırdıktan sonra kaputa oturarak itmeye başladı. Tehlikeli anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı