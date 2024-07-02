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Antalya'da içler acısı manzara! Madde bağımlısı genç zombi gibi davrandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da içler acısı manzara! Madde bağımlısı genç zombi gibi davrandı
Uyuşturucu, Zararları, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bonzoi içen uyuşturucu madde bağımlısı kişi kendinden geçmiş halde sokağa yığıldı. Uzunca süre baygın şekilde kalan genç uyandığında çevredekilerden sigara istedi. Arkadaşları aracılığıyla madde kullanmaya başladığını söyleyen şahsın içler acısı hali ise kameralara yansıdı. 

Antalya Zeytinköy içler acısı bir manzaraya şahit oldu. Madde bağımlıların yoğun yaşadığı bölgede çekilen görüntülerde, sentetik kannabinoid (bonzai) maddesinin sıvı hale getirilerek A4 kâğıdına emdirilmiş uyuşturucu halini kullanan bir gencin içler acısı hali yürekleri sızlattı.

Ayakta durmakta zorlandığı görülen gencin durumu uyuşturucunun verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir süre kaldırım kenarında oturan genç, bir süre sonra kendinden geçti.

Antalya'da içler acısı manzara! Madde bağımlısı genç zombi gibi davrandı - 1. Resim

UYANDI, SİGARA İSTEDİ, TEKRAR KENDİNDEN GEÇTİ

Uzun süre kaldırım üzerinde hareketsiz ve kendinden geçmiş vaziyette yatan genç, bir süre sonra kendisine gelerek çevredekilerden sigara istedi.

Antalya'da içler acısı manzara! Madde bağımlısı genç zombi gibi davrandı - 2. Resim

Uyuşturucuya nasıl başladığı sorulan genç "Arkadaşlarım" şeklinde cevap verdi. Aldığı sigaranın içerisine A4 maddesini koyan genç, sigaranın etkisiyle tekrar kendinden geçti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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