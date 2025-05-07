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Aralarında gönül köprüsü kuruldu! Kahraman Mehmetçiklerden küçük kalplere yürek ısıtan cevap

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri tarafından sınır güvenliğinde görev yapan kahraman Mehmetçiklere yazılan mektuplara, görevli komutanlardan cevap geldi. Gönderilen mektuplar okulda düzenlenen anlamlı bir törenle öğrencilere teslim edildi.

Yürek ısıtan olay Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu’nda gerçekleşti. Okul Müdürü Mehmet Korul'un yaptığı konuşmayla başlayan törende Korul, öğrencilerin yazdığı mektupların Mehmetçiklerin moral kaynağı olduğunu vurgularken, bu anlamlı yazışmaların vatan sevgisini pekiştirdiğini ifade etti.

Aralarında gönül köprüsü kuruldu! Kahraman Mehmetçiklerden küçük kalplere yürek ısıtan cevap - 1. Resim

Okulun Türkçe öğretmeni Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan gelen mektupları öğrencilere dağıttı.

MEHMETÇİK İLE ÖĞRENCİLER ARASINDA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULDU

Törende öğrenciler, aldıkları mektupları büyük bir heyecan ve gururla okudu. Bazı öğrencilerin duygusal anlar yaşadığı görülürken, törene katılan öğretmen ve veliler de bu anlamlı iletişimden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Mektuplar aracılığıyla, öğrenciler ile askerler arasında kurulan bu gönül köprüsünün uzun yıllar hatırlanacak bir anıya dönüştüğü ifade edildi. Törenin sonunda, okul yönetimi tarafından komutanlara teşekkür mesajı gönderildi.

Aralarında gönül köprüsü kuruldu! Kahraman Mehmetçiklerden küçük kalplere yürek ısıtan cevap - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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