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Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yaralılar var

Yaşam  
2022-10-08 19:53:50 | Son Güncelleme : 2022-10-10 07:18:49

Mardin’de iki ailenin arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Çıkan silahlı kavgada 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yaralılar var
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Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Önce taşlar ve sopalarla başlayan kavga, kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Yaşananlar sebebiyle 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

TAŞLI SOPALI KAVGA, SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde iki aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin tarafları zorlukla ayırdığı kavgada yaralananlar yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Taraflar arasında başka bir kavganın yaşamaması için geniş güvenlik alan polis ekipleri inceleme başlattı.

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