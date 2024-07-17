Ardahan'da şehre inen ayı dehşet saçtı!

Ardahan'da şehre inen bozayı paniğe neden oldu. Görenleri korkutan bozayı bahçede bulunan bir koyuna da saldırdı. O görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Ardahan'da eve doğru inen ayı, bahçede bulduğu koyuna saldırdı. Yaşanan olayları uzaktan izleyen ve elinden hiçbir şey gelmeyen ev sahipleri o anları kayıt altına aldı.

Halil Efendi Mahallesi'nde, şehre inen bozayıyı görenler durumu yetkililere haber verdi. Bozayıyı çok yakından ilk defa gördüğünü söyleyen Tayfun Gökçe, "Ayıyı gördük, önce arıcılıktaydı. Arıcılıktan sonra bu bölgeye doğru yöneldi. Ve o anda burada otlayan bir koyuna saldırarak koyunu yaraladı. Ondan sonra da meraya doğru ilerleyerek gözden kayboldu" dedi.

EKİPLER AYININ BÖLGEDEN UZAKLAŞMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPTI

Bir süre bölgede yiyecek arayan bozayı, mahalledeki evlerin arasından çayırlıklara doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Ekipler, ayının bölgeden uzaklaşması için çalışma yaptı.