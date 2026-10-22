Asgari ücretle 9 milyonluk ‘canavar’ kullanıyor! Gören zengin sanıyor, oysa gerçek başka

"ZOR YETİŞİYORUM, YEMEKTEN KISIYORUM"

Konuyla alakalı Velat Ceylan, "Şu an asgari ücretle çalışıyorum ama böyle bir canavar besliyorum ve gündelik hayatta da kullanıyorum. Biraz zor yetişiyorum, açıkçası yetişemediğimi de söyleyebilirim; bir şekilde bir yerlerden kısıyorum. Genelde yemekten kısıyorum. Kiraya gelince; sağ olsunlar, şu anda arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Tek başıma bir evde otursam imkânı yok, bu arabayı ne gündelik ne de hafta sonu kullanabilirim. Dediğim gibi, 30 bin lira maaş alıyorum ve başka hiçbir gelirim yok" dedi.