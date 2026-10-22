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Yaşam

Asgari ücretle 9 milyonluk ‘canavar’ kullanıyor! Gören zengin sanıyor, oysa gerçek başka

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Asgari ücretle 9 milyonluk ‘canavar’ kullanıyor! Gören zengin sanıyor, oysa gerçek başka

12 yıllık hayalini gerçekleştirerek Irak’tan lüks otomobil alan 33 yaşındaki asgari ücretli inşaat işçisi Velat Ceylan, aracını kullanabilmek için hayatından fedakarlık ediyor. Türkiye’de değeri 8-9 milyon lirayı bulan otomobiliyle gezen Ceylan, masrafları karşılamak için arkadaşlarıyla aynı evde kalıyor, yemek harcamalarını bile kısıyor. Tutkusunu anlatan genç adam Şu an asgari ücretle çalışıyorum ama böyle bir canavar besliyorum” diyor.

Asgari ücretle 9 milyonluk ‘canavar’ kullanıyor! Gören zengin sanıyor, oysa gerçek başka

Eskişehir'de yaşayan 33 yaşındaki Velat Ceylan, otomobil tutkusunun yıllardır kurduğu hayalin peşini bırakmadı. Türkiye'de piyasa değeri 8 ila 9 milyon lira arasında değişen 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak'tan yaklaşık 850 bin liraya mal ederek satın alan Ceylan, aracı sadece özel günlerde değil, günlük yaşantısında da aktif olarak kullanıyor.

Asgari ücretle 9 milyonluk ‘canavar’ kullanıyor! Gören zengin sanıyor, oysa gerçek başka

Başka hiçbir ek geliri olmadığını ve aylık 30 bin lira maaşla geçindiğini belirten Ceylan, bu devasa aracı besleyebilmek için hayatındaki pek çok kişisel lüksünden ödün veriyor. Tek başına eve çıkmak yerine arkadaşlarıyla yaşayan ve mutfak masraflarından kısan genç adam, tüm imkânsızlıklara rağmen hayalini yaşadığını ifade ediyor.

Asgari ücretle 9 milyonluk ‘canavar’ kullanıyor! Gören zengin sanıyor, oysa gerçek başka

HERKES ONU ZENGİN SANIYOR

Sokakta otomobili gören vatandaşların kendisini müteahhit veya çok varlıklı biri zannettiğini söyleyen Velat Ceylan, sanayide de zaman zaman yüksek fiyat teklifleriyle karşılaştığını vurguluyor. Aracın bakımını kendi imkânlarıyla çok daha uygun fiyatlara yaptırdığını belirten Ceylan, otomobilini satmayı kesinlikle düşünmediğini ve merak eden tüm vatandaşları da aracına davet edip gezdirdiğini dile getiriyor.

Asgari ücretle 9 milyonluk ‘canavar’ kullanıyor! Gören zengin sanıyor, oysa gerçek başka

"ZOR YETİŞİYORUM, YEMEKTEN KISIYORUM"

Konuyla alakalı Velat Ceylan, "Şu an asgari ücretle çalışıyorum ama böyle bir canavar besliyorum ve gündelik hayatta da kullanıyorum. Biraz zor yetişiyorum, açıkçası yetişemediğimi de söyleyebilirim; bir şekilde bir yerlerden kısıyorum. Genelde yemekten kısıyorum. Kiraya gelince; sağ olsunlar, şu anda arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Tek başıma bir evde otursam imkânı yok, bu arabayı ne gündelik ne de hafta sonu kullanabilirim. Dediğim gibi, 30 bin lira maaş alıyorum ve başka hiçbir gelirim yok" dedi.

Asgari ücretle 9 milyonluk ‘canavar’ kullanıyor! Gören zengin sanıyor, oysa gerçek başka

"TÜRKİYE FİYATI 8-9 MİLYON LİRA"

Aracına kavuşma hikâyesini anlatan Ceylan, "Şu anda Türkiye'de benimki gibi bir aracın ortalama fiyatı 8-9 milyon arası. Ben bunu Irak'tan yaklaşık 850 bin lira civarında bir fiyata aldım. Bu benim 12 senedir var olan hayalimdi, gerçekleştirdim. Biraz da zor şartlarla aldım; hayalimi gerçekleştirdim, ucundan tuttum. Artık bırakırsam bunu kendime saygısızlık olarak görürüm. Eskiden gördüğüm zaman uzaktan bakar, bir sigara yakar, iç çekerdim. Şimdi ise insanlara 'Yaklaşmayın, dokunmayın' demiyorum; 'İçine bin, istiyorsan gel turlayalım' diyorum" diye konuştu.

Asgari ücretle 9 milyonluk ‘canavar’ kullanıyor! Gören zengin sanıyor, oysa gerçek başka

"HALKTAN, NORMAL BİRİYİM"

Çevresindekilerin yanıldığını belirten Velat Ceylan, "İnsanlar beni çok varlıklı zannediyor. İnşaatta asansör işi yapıyorum. Hâlbuki halktan, normal biriyim" ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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