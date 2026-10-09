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Yaşam

Asırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını

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Asırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını
Başlık ResmiAsırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını

Batman'da bulunan Şeyh Bube Türbesi, bu yıl da ekim ayında ziyaretçi akınına uğradı. Yaklaşık 700 yıldır gelenek haline gelen buluşmada, bölge halkı ve çevre illerden gelen binlerce kişi türbede bir araya geldi.

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Batman'ın Gercüş ilçesi Boğaz köyündeki Şeyh Bube Türbesinin bulunduğu Boğaz köyünü dolduran vatandaşlar, dualar edip Kur'an-ı Kerim tilavetleri eşliğinde manevi atmosferi paylaştı.

Anma etkinlikleri kapsamında alan etrafında toplanan aileler kurbanlar keserek köklü geleneklerini ihya etti.

Ziyaret vesilesiyle duygularını dile getiren vatandaşlar, köyün tarihi ve manevi önemine dikkat çekti.

Asırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını
Başlık ResmiAsırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını

"TAM 700 YILDIR BU GELENEK AKSAMADAN DEVAM EDİYOR"

Bölgede İslam ordusunda yer alan 366 sahabenin şehit düştüğünü ifade eden vatandaşlar, duygularını şöyle aktardı:

"Her yıl ekim ayında halk olarak burada toplanıyoruz. Şeyh Bube Türbesini ziyaret etmek ve dualarımızı okumak için geliyoruz. Ziyarete gelen aileler kurbanlarını kesiyor, büyüklerimizden devraldığımız asırlık geleneklerimizi sürdürüyoruz. Tam 700 yıldır bu gelenek aksamadan devam ediyor."

Asırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını
Başlık ResmiAsırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını

ŞEYH BUBE KİMDİR?

Batman'da Beşiri-Hasankeyf hattı ve Garzan coğrafyasında adı geçen Şeyh Bube'nin kim olduğu hakkında yazılı tarihi kaynaklar bulunmuyor. Türbe sözlü gelenekle yaşatılan bir ziyaretgah olarak biliniyor.

Yöre halkının ezici çoğunluğu arasındaki yaygın inanca göre Şeyh Bube; bölgede yaşamış, İslam'ı yaymış, keramet sahibi bir tasavvuf ehli veya İslam alimidir.

Bölgenin Müslüman ordularca fethi (Arap-İslam fetihleri veya Selçuklu/Artuklu dönemi) esnasında şehit düşmüş bir komutan, derviş-gazî olduğu da tahmin ediliyor.

Ekim ayında türbeye gelenler dualar edip festival havasında piknik yapıyor.

Asırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını
Başlık ResmiAsırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını
Asırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını
Başlık ResmiAsırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını
Asırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını
Başlık ResmiAsırlık türbe binlerce kişiyle doldu taştı! Batman'da Şeyh Bube Türbesine ziyaretçi akını
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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