Askıda ekmek dijitalleşti: Ekmekcell sayesinde 81 ilde tek dokunuşla yardım!

Yardımlaşma kültürümüzde önemli bir yeri olan askıda ekmek dijital platforma taşındı. İhtiyaç sahibi vatandaşların ekmek almasına yardımcı olmak için asırlardır uygulanan yardımlaşma artık tek dokunuşla mümkün.

Asırlardır halk arasında yaygın olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek alması için uygulanan askıda ekmek "Ekmekcell" adıyla dijitalleşti.

Ekmekcell ismiyle yerini alan uygulama sayesinden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar artık fırınlarda rencide olmadan ekmeklerini alarak evlerine gidebiliyor.

Kredi kartına benzer bir kart ve pos cihazı sayesinde vatandaşlar kartlarında tanımlı olan günlük ekmeklerini alabiliyor.

Kartlar Türkiye’nin 81 ilinde mahalle muhtarlıkları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar listesine göre dağıtılıyor.

Bu uygulamaya katkı sağlamak isteyen vatandaşlar ister Türkiye'den isterse dünyanın her noktasından bağış yapabiliyor.

Bağışların dağıtımını da şeffaf bir şekilde yine uygulama üzerinden takip edebiliyor.

81 İLDE UYGULANABİLİYOR

Platformun kurucusu Tevfik Serkan Gümüş, uygulamanın nasıl büyüdüğünü anlattı. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşların fırınlara giderek "askıda ekmek var mı" diye sormalarına gerek kalmadığını şöyle belirtti:

“Askıda ekmeğin teknolojik hali olan Ekmekcell ile yola çıktık. Türkiye’nin 81 ilinden istediğiniz ilde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekmek ulaştırılabilen bir platform oluşturduk.

Biz bağışlanan ekmekleri alıp mahalle muhtarlıklarından aldığımızdan ekmekcell dijital karta yükleyerek tekrar muhtarlıklara veriyoruz. Verdiğimiz bu kartı ise muhtarlar kendi mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine veriyor.

Vatandaşlar da üye fırınlarımızdan artık ekmek var mı diye sormadan rencide olmadan ekmeklerimi gönül rahatlığıyla alarak fırınlarımıza bıraktığımız özel cihazımızdan okutarak kartlarından ödüyorlar”

EKMEKCELL'E SEBEP OLDU

Platformu fırın önünde ekmek bekleyen bir yaşlı kadını gördükten sonra oluşturduğunu belirten Gümüş, “Bir teyzemizin fırınların önünde sıra beklediğini gördük ondan etkilendik. Rencide olayı nasıl kaldırabiliriz diye düşündük ve çözümü bu sistemde bulduk. Başarılı da olduk çünkü artık askıda ekmek var mı diye sormadan normal vatandaşlarımız gibi ekmeklerini alarak evlerine gidebiliyorlar” diye konuştu.

"BAĞIŞÇILAR EKMEKLERİNİN DAĞITIMINI ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE TAKİP EDEBİLİYOR"

Gümüş bağış yapan vatandaşların ekmeklerinin dağıtımını uygulama üzerinden şeffaf bir şekilde takip ettiğini söyleyerek sistemi şu cümlelerle anlatıyor:

“Vatandaşlarımız ekmekcell.com adresine girerek ister yurt içinden isterse dünyanın farklı noktalarından istediği ilimize bağış yapabiliyor. Bağışçılarımız ekmeğim nerede butonundan da bağışladıkları ekmeklerim hangi ilde hangi mahallede dağıtıldığını da şeffaf olarak görebiliyor.

Suiistimal olayını da çözdük. Mahalle muhtarlıkları ile çalıştığımız için 3 ayda bir kendileri ihtiyaç listesi belgelerini yenilemek zorundalar. Biz de 3 ayda bir bunu kontrol ederek ihtiyaç hali devam ediyorsa yüklemeye devam ediyor. Aksi halde bu yüklemeyi keserek başka ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yükleme yapıyoruz.

Ayrıca ailenin günlük ihtiyacına göre bir belirleme yaparak yükleme yapıyoruz. Sistemden bağış yapan herkese ekmekcell gönüllü belgesini otomatik olarak yükleniyor"