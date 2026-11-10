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Yaşam

Avcılar'da belediye yakınındaki yol çöktü, araç içine düştü

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde belediye binasının yakınında yol çöktü. Çöken yola düşen hafif ticari araçta maddi hasar oluştu.

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İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'ta sabah saatlerinde bir aracın geçişi sırasında yol aniden çöktü.

Çöken yola düşen aracın ön kısmında hasar oluştu. Avcılar Belediye binasının 100 metre aşağısında yaşanan olayda, çöken kısımda bir süre önce İSKİ ekipleri tarafından çalışma yapıldığı öğrenildi.

Avcılar'da belediye yakınındaki yol çöktü, araç içine düştü
Başlık ResmiAvcılar'da belediye yakınındaki yol çöktü, araç içine düştü

"YOL BİRDEN ÇÖKTÜ, ARAÇLA İÇİNE DÜŞTÜK"

Aracı çöken yola düşen Özcan Semiz, "Sabah işe giderken yol birden çöktü, araçla içine düştük. Tampon gitti lastikler gitti alt takım gitti şu an çekici bekliyoruz." dedi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Avcılar
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