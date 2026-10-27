Avcılar’da kasapta çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Baran Tanzi, kıyma çekerken elini makineye kaptırması sonucu 5 parmağını kaybetti. Çocuğun sol ayağının ikinci parmağı eline başparmak olarak başarıyla nakledildi. Operasyonun nadir bir operasyon olduğu vurgulanırken, çocuğun elini 3-4 ay sonra kullanması bekleniyor.

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kasabın yanında çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Baran Tanzi, iddiaya göre kıyma çekmek isterken sağ elini makineye kaptırarak 5 parmağını kaybetti.

Tanzi'nin kurtarılan tek parmağı olan başparmak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye getirilen başparmağın birden fazla yerinden ağır şekilde darbe aldığı, yeniden yerine dikilemeyeceği anlaşıldı.

Ayak parmağı eline nakledildi! 5 parmağı kopan 13 yaşındaki çocuğa nadir ameliyat: 4 ay sonra kullanabilecek

Çocuğu ameliyata alan ekip, aileye hastanın ayağından eline parmak nakli yapılabileceğini anlattı. Ailenin de onay vermesiyle 6 Ekim'de nakil ameliyatı gerçekleştirildi. Operasyonla hastanın sol ayağının ikinci parmağı eline başparmak olarak başarıyla nakledildi.

Yaklaşık 10 saat süren ameliyat sonrasında kritik 24 saati atlatan çocuk taburcu edilirken, baba Sadık Tanzi, yaşananları anlattı.

Ayak parmağı eline nakledildi! 5 parmağı kopan 13 yaşındaki çocuğa nadir ameliyat: 4 ay sonra kullanabilecek

“ELİ GİTTİ, AYAĞI DA GİTMESİN DEDİK”

47 yaşındaki Sadık Tanzi, şöyle konuştu:

Arkadaşımızın yanına gitti, ‘Ben birkaç gün kasapta takılacağım' dedi. Kasap arkadaşın da haberi yok, bir müşteri gelmiş, ‘Bana kıyma çek, ver' demiş, o da kıyma çekerken elini kıyma makinesine kaptırdı. Sonrasında ambulans geldi, bize haber verdiler. İtfaiyenin yardımıyla elini çıkarttılar. 2-3 kere toplantı yaptık, çocuğumun eli gitti, ayağı da gitmesin dedik. Ailecek tedirgindik, iyi ki de güvendik. Allah kimsenin başına getirmesin, çok büyük bir acı.

Ayak parmağı eline nakledildi! 5 parmağı kopan 13 yaşındaki çocuğa nadir ameliyat: 4 ay sonra kullanabilecek

Ameliyata katılan Prof. Dr. Ethem Güneren ise “Güzel bir şey gerçekleştirdik, ayaktan ele parmak nakli çok nadir yapılan bir ameliyattır. Hem hizmet hem bilimsel arenada görevimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Ayak parmağı eline nakledildi! 5 parmağı kopan 13 yaşındaki çocuğa nadir ameliyat: 4 ay sonra kullanabilecek

“PARMAK NAKLİ UYGULADIK”

Hastasına ilişkin konuşan Op. Dr. Mehmet Fatih Çamlı da “Başparmağı da kurtaramayacağımızı anlayınca daha sonra ileri bir onarım tekniği yapmayı planlayarak o ameliyatta elindeki yaşayabilir dokuları kurtarmayı amaçladık. Ardından takiplerini bırakmadık, ayağından eline parmak nakli ameliyatını başarıyla uyguladık. Elini kullanabilmesi için; elin ilk işlevi tutma işlevidir, bunun için de bir başparmak ihtiyacı vardır” diye konuştu.

Ayak parmağı eline nakledildi! 5 parmağı kopan 13 yaşındaki çocuğa nadir ameliyat: 4 ay sonra kullanabilecek

"3-4 AY SONRA ELİNİ KULLANMASINI HEDEFLİYORUZ"

"Ameliyat sırasında kanlanmasını görüyoruz ama özellikle ilk 24 saatte bu kanlanmanın bozulma ihtimali, pıhtı oluşma ihtimali var” diyen Op. Dr. Çamlı "Şu an hastamız atel kullanıyor, elinde kemiğe sabitlemek için bir takım ekipman mevcut. Bunlar 1 ay içerisinde çıkacak sonrasında yoğun bir fizik tedavi süreci olacak. 3-4 ay sonra artık elini kullanmasını hedefliyoruz” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Avcılar Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAvcılar

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