Aydın Söke Pamuğu'na AB tescili: Bakan Yumaklı duyurdu

Aydın Söke'de yetişen pamuk, AB standartlarına göre tescilli ürünler arasında yerini aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Söke Pamuğu'nun AB’den coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Yumaklı şu ifadelere yer verdi:

"Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4. ürünümüz 'Söke Pamuğu' oldu. AB’den coğrafi işaret tescili alan “Söke Pamuğu”yla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun."

AB tescilinin Söke pamuğuna ayrı bir değer katacağını kaydeden Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel de şu açıklamayı paylaştı:

"Yıllarca üretici ve sanayiciye gelir kapısı oluşturan, büyük çapta istihdam oluşturan pamuğa alınan bu tescil, kente daha fazla katma değer sağlayacaktır. Söke Ticaret Borsası olarak 57 yıldır hizmet verdiğimiz ürünümüz olan Söke Pamuğu’nun değerini ülkemiz ve dünya çapında duyurmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Söke Pamuğumuz, ilçemizin markalaşmasına büyük katkı sağlayacak."

SÖKE PAMUĞU

Türkiye’de 23 ilde pamuk üretimi yapılıyor. Ekim alanlarının %87’si Şanlıurfa, Diyarbakır, Aydın, Hatay, Adana ve İzmir'de bulunuyor.

Ege bölgesindeyse en çok pamuk üreten il olarak Aydın Söke öne çıkıyor.

2021 yılında en fazla üretimin yapıldığı Söke Ovası'nda 260 bin dönüm alanda pamuk üretildiği biliniyor. Ovada her yıl pamuk üretimi teşvik ediliyor.