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Aydın’da acı olay: Baba kız sobadan zehirlenerek can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydın’da acı olay: Baba kız sobadan zehirlenerek can verdi
Aydın, Soba Zehirlenmesi, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen acı olayda, sobadan çıkan gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti.

Aydın’da annesi ve dedesini uyandırmak için odaya gelen S.Ç. kabus gibi manzarayla karşılaştı. 

Korkunç olay Madran Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durdu Çürükkaya (58) ve babası Hüseyin Bulum (92) gece saatlerinde sobaya kömür ekleyip uyudu. 

Aydın’da acı olay: Baba kız sobadan zehirlenerek can verdi - 1. Resim

CANSIZ BEDENLERİNİ GÖRDÜ

Sabah saatlerinde odaya giren S.Ç. annesi ve dedesini uyandırmak istedi. Annesini ve dedesinin hareketsiz yattığını gören S.Ç. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Aydın’da acı olay: Baba kız sobadan zehirlenerek can verdi - 2. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından Durdu Çürükkaya ve Hüseyin Bulum’un cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. 

Şahısların kesim ölüm nedenlerinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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