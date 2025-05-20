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Bal değil gal arısı! Çiftçinin düşmanı için böcekli mücadele başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bal değil gal arısı! Çiftçinin düşmanı için böcekli mücadele başlatıldı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, kestane ağaçlarında ciddi zararlara yol açan kestane gal arısı ile mücadele kapsamında, doğaya faydalı böcek salımı yapılarak biyolojik mücadele süreci başlatıldı.

Kestane ağaçlarının tomurcuk ve yapraklarında şişlikler oluşturarak gelişimlerini engelleyen ve ürün verimini önemli ölçüde düşüren gal arısına karşı, kimyasal yöntemlerin yetersiz kalması üzerine biyolojik çözüm yöntemleri devreye alındı.

Bu kapsamda, gal arısının doğal düşmanı olan Torymus sinensis türü faydalı böcekler, tarım alanlarına bırakıldı.

Bal değil gal arısı! Çiftçinin düşmanı böcekli mücadele başlatıldı - 1. Resim

Çaycuma Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Akpınar Köyü'nde düzenlenen etkinliğe Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Özel İdare Müdürü Kemaletin Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdür Rıfat Verim, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Naşit Durdubaşile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

KOLONİ HALİNDE SALINDI

Laboratuvar ortamında 1.250 adet gal içerisinden elde edilen Torymus sinensis böcekleri, zararın yoğun olarak görüldüğü bölgelere koloni halinde salındı.

Yetkililer, bu biyolojik mücadeleyle zararlının popülasyonunun zamanla kontrol altına alınmasının ve kestane ağaçlarının sağlığının korunmasının amaçlandığını belirtti.

Bölgedeki üreticilere umut olan bu uygulamanın, ilerleyen yıllarda kestane verimini artırması ve doğal dengeyi koruması bekleniyor.

Bal değil gal arısı! Çiftçinin düşmanı böcekli mücadele başlatıldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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