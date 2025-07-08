Barajlar, göller, göletler balıkla doldu! Yüz binlercesi su kaynaklarına bırakıldı

Ekosisteme katkı sağlamak için 856 bin 750 yavru sazan balığı Nevşehir'de sularla buluştu. 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde yapılan çalışmada yetkililer elleriyle sazanları göllere bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde, Nevşehir'de doğaya yönelik önemli bir adım daha atıldı.

İl genelinde su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve su ürünleri üretiminin artırılması amacıyla il genelinde bulunan baraj ve sulama göletlerine toplam 856 bin 750 adet yavru sazan balığı bırakıldı.

ON BİNLERCE DAĞITILDI

Yürütülen proje çerçevesinde, Ürgüp Damsa Barajı 543 bin adet, Avanos Ayhanlar Barajına 151 bin 500 adet, Hacıbektaş Karaburna Göletine 19 bin adet, Acıgöl Tatlarin Barajına 15 bin adet, Kozaklı Doyduk Barajına 128 bin 250 olmak üzere toplamda 856 bin 750 adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş, Su kaynaklarımızın ekolojik dengesini korumak, su ürünleri stoklarını güçlendirmek ve bölge halkının sürdürülebilir şekilde faydalanmasını sağlamak için çalışmalarımız devam edecek dedi.