Başarılı Gazeteciler Yarışmasında İHA’ya ödül

Her yıl geleneksel olarak Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Başarılı Gazeteciler Yarışmasında İhlas Haber Ajansı (İHA) ödüle layık görüldü.

Haber görüntü dalında İhlas Haber Ajansı muhabirlerinden Bekir Koca "Mezarlık Kavgası” haberi ile ödüle layık görüldü.

2023 Yılı Başarılı Gazetecileri Yarışması Ödüllerini belirlemek amacıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 39 çalışma arasından ödül almaya hak kazanan eserler belirlendi.

Buna göre, Ziyad Nemli büyük ödülüne İhsan Öksüz, jüri özel ödülüne Trabzon şehrine Basın Müzesi katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e, sanat ödülüne Trabzonlu tiyatro ve sinema oyuncusu Alper Kul, spor ödülüne Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı, yılın girişimci iş insanları ödülleri Erol Tuna (Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı) Celil Hekimoğlu (Hekimoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı), Hamdi Abanoz (Abanoz Medya), Ali Haydar Baş (ATA Petrol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı) ve Ahmet Muhçi (Alaska Endüstriyel Mutfak) layık görüldü.

HİZMET ÖDÜLLERİ

Üyeler arasında gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet vermiş olan isimlerden seçilen Hizmet Ödülleri Varol Uzlu, Tekin Atay, Fatih Doğan, Hüseyin Atmiş, Ömer Altuntaş, Sadık Aydın, Tanju Akıncıoğlu ve Zeki Sancak'a verilirken, yarışmada ödül almaya hak kazanan eserler, haber ödülü dalında Selçuk Başar (DHA) "Ölen arkadaşı için 188 hayat kurtardı”; Haber görüntü ödülü Bekir Koca (İHA) "Mezarlık Kavgası”; Spor haberi ödülü Hasan Taşcan (Anadolu Ajansı) "Yürüyemezsin denilse de ayağa kalktı, masa tenisinde final hedefi koydu”; haber fotoğrafı ödülü Hakan Burak Altunöz (Anadolu Ajansı) "Uçurumun kenarında”; spor fotoğrafı ödülü Nurgül Günaydın (Taka Gazetesi) “Onuachu atıyor, Trabzonspor kazanıyor”; Köşe yazısı ödülü Yahya Ataman (Taka Gazetesi) “Eylül ayı üzerine”; Röportaj ödülü Ali Osman Yürük (Kuzey Ekspres Gazetesi) “Gamsız hayat herkese başka sunar garip oyunlarını”; Röportaj ödülü Hatice Üneş Aksoy (Günebakış Gazetesi) “Yıkımın gölgesinde ilk kurban bayramı hüznü”; Mizanpaj ödülü Elif Yasemin Aydoğan (Karadeniz Gazetesi) “7.7 ile böyle öldük, böyle ağlıyoruz”; Mizanpaj ödülü Enes Aydın (Karadeniz’de Sonnokta Gazetesi) “Bir yanda mucize, bir yanda gözyaşı”; röportaj dalında ve Mizanpaj dalında iki eser ödüle layık görüldü.