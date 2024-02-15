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    • Baştan aşağı bakım yaptırıp "Muhasebecim ödeyecek" diyerek kuaförü 15 bin lira dolandırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Baştan aşağı bakım yaptırıp &quot;Muhasebecim ödeyecek&quot; diyerek kuaförü 15 bin lira dolandırdı
    Kuaför, Dolan, Dolandırıcı, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Beyoğlu’nda bir kuaföre gelen kadın, baştan aşağı tüm işlemleri yaptırdıktan sonra parayı muhasebecisinin göndereceğini söyleyerek, 15 bin lirayı ödemeden kayıplara karıştı. Aynı çevredeki diğer esnafları da 3 bin 500 lira dolandıran kadının takma isimler kullandığı öğrenilirken, kuaförden sakin bir şekilde ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Fındıklı’da meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, kuaför dükkanına gelerek tüm saç, cilt ve vücut bakımlarını yaptırmak istediğini söyledi. İşlemlerin bitmesinin ardından saçları için farklı işlemler de isteyen kadın, toplamda 15 bin lira tutan ücreti muhasebecisinin ödeyeceğini söyledi.

    "MUHASEBECİM ÖDEYECEK" DİYEREK KAYIPLARA KARIŞTI

    Dükkan sahibinden banka hesap numarasını alan kadın, ceketini giydikten sonra sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Dolandırıcı kadının daha önce de aynı mahallede bulunan bir büfeye giderek aynı yöntemle 3 bin 500 liralık ürün aldığı öğrenildi. Her dükkana farklı isimler söyleyerek dolandırıcılık yapan kadının kuaförden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Baştan aşağı bakım yaptırıp "Muhasebecim ödeyecek" diyerek kuaförü 15 bin lira dolandırdı

    15 BİN LİRA DOLANDIRDI

    Yaşananları anlatan Sedat Karahan, “Ben Beyoğlu’nda bayan kuaförlüğü yapıyorum. İsminin Eda olduğunu söyleyen bir kadın gelerek, saç, cilt ve vücut bakımlarını yaptırdı. Sonrasında ek kaynak saç istediğini söyledi ve birçok işlem yaptık. Bizden parayı göndermek için hesap numarası istedi ve kaçtı. Aynı şekilde aşağıda bulunan büfeye de aynı yöntemi uygulamış. Onları 3 bin 500 lira, bizi ise 15 bin lira dolandırdı. Ben kendisine hakkımı helal etmiyorum” dedi.
    İş yeri sahibi olayla ilgili emniyete giderek şikayetçi oldu.

    Baştan aşağı bakım yaptırıp "Muhasebecim ödeyecek" diyerek kuaförü 15 bin lira dolandırdı

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Yaşam > Baştan aşağı bakım yaptırıp "Muhasebecim ödeyecek" diyerek kuaförü 15 bin lira dolandırdı
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