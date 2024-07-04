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Batman’da görüldü: Dev çekirge tüyler ürpertiyor! Etçil ve 25 cm…

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Etçil Çekirge, Saga Ephippigera, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batman'da kent merkezinde etçil çekirge görüntülendi. Boyu 25 santimetreye kadar ulaşan çekirgeler görenleri ürkütüyor. Oysa bu çekirgelerin ekolojik sisteme katkı sunduğu ve zararsız olduğu vurgulanıyor.

Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, Latince ismi "Saga ephippigera" olan büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge kimi zaman da yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde görülüyor.

Batman’da görüldü: Dev çekirge tüyler ürpertiyor! Etçil ve 25 cm… - 1. Resim

Kentte yaşayan Bayram Zırığ da evinin bahçesinde etçil çekirgeye rastladı. Zırığ, büyüklüğü ile dikkati çeken etçil çekirgelerin insanlara bir zararı olmadığını belirtti.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, böcek türleriyle beslenen bu çekirgelerin tarımsal açıdan zararlı haşereleri de yediğini söyledi.

Batman’da görüldü: Dev çekirge tüyler ürpertiyor! Etçil ve 25 cm… - 2. Resim

UZUNLUĞU 25 SANTİMETREYİ BULUYOR

Satar, bu türün Latince isminin "Saga ephippigera" olduğunu ifade ederek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak görülen türün antenleriyle birlikte uzunluğu 25 santimetreyi buluyor. Bölge halkı tarafından bilinen fakat görmeye alışık olmayan kişilerce panikle karşılanan bir çekirge türü" dedi.

Batman’da görüldü: Dev çekirge tüyler ürpertiyor! Etçil ve 25 cm… - 3. Resim

EKOLOJİK SİSTEME KATKISI VAR

Bu türden korkmamak gerektiğini dile getiren Satar, etçil çekirgelerin korunmasının önemine değindi.

Satar, "Son yıllarda bilinçlendirme çalışmaları sayesinde sayıları arttı. Bu varlıkları korumamız lazım. Zararlı böcekleri ve tarım düşmanı diğer çekirgeleri de yiyerek ekolojik sisteme büyük katkı sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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