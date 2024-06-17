Bayramda turist kavgası! Yumruklar havada uçuştu

Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için Türkiye'ye gelen iki Arap turist, Trabzon'da ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de birbirine girdi. Kavganın yaşandığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için birçok Arap turist Karadeniz Bölgesi'ni ziyarete geldi. Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de yaşanan turist kavgası sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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İKİ TURİST BİRBİRİNE GİRDİ

Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı. Kavganın neden olduğu ise bilinmiyor.