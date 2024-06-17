Kurban pazarında kendini elektrik direğine asmıştı! Yürek parçalayan ifadeleri ortaya çıktı

Kayseri'de mumbar toplamak için gittiği kurban pazarından kovulduğu için bunalıma girerek zabıtalarla tartıştıktan sonra kendisini elektrik direğine asan şahsın yürek yakan ifadeleri ortaya çıktı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Kayseri'nin Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında et alamadı diye kendisini elektrik direğine asmaya kalkan Ali B.'den yürek yakan açıklamalar geldi.

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KENDİNİ ELEKTRİK DİREĞİNE ASMIŞTI

Bunalıma giren Ali B., zabıtalarla tartışmasının ardından kendisini orada bulunan elektrik direğine iple asmaya çalıştı. Durumu fark eden kurban kesim alanındaki kasaplar, ipi keserek şahsı kurtardı.

İFADELERİ YÜREK YAKTI

Olayın ardından kaldırıldığı hastaneden taburcu olan Ali B.'nin ifadeleri yürekleri yaktı. Ali B. "Sadece mumbar toplamak amacımız vardı, kimseden et isteyemiyoruz. Sadece mumbar toplayıp evimize götürecektik.

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"BEN NE YAPAYIM HIRSIZLIK MI YAPAYIM?"

Beni çıkardılar, eşimi çıkardılar, kadınları çıkardılar, oturacak yer yok. Bir anda ağlamaya başladım, götüreceğimiz bir mumbar. Ben 15 saniyeliğine kendimi astım, benim yerimde siz olsanız siz de aynısını yaparsınız. Ben ne yapayım hırsızlık mı yapayım, cep mi çalayım?" diyerek başından geçenleri anlattı.