Antalya’da Batmanlı Hasan Çelik ile tanışan Belaruslu Anastasiya Batman’a gelin geldi. Müslüman olan genç kız Türk geleneklerine göre yapılan düğünde halay çekti, geleneklere uyum sağladı.

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Antalya’da bir otelde çalışan Belaruslu Anastasiya, tatil için otele gelen ve Batman’ın Sason ilçesinde doğup büyüyen Hasan Çelik ile tanıştı. Zamanla aralarında sevgi oluşan gençler evlenmeye karar verdi.

Belarus’tan Batman’a uzanan hikaye! Gelin oldu, halay çekti, takı töreni yaptı

MÜSLÜMAN OLDU

Hasan Çelik’in memleketi Batman’ın Sason ilçesine ailesiyle birlikte gelen Anastasiya, burada düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını Hasan ile birleştirdi. Resmi nikahın yanı sıra Müslüman olan Anastasiya, dini nikah da kıydırdı.

Belarus’tan Batman’a uzanan hikaye! Gelin oldu, halay çekti, takı töreni yaptı

Tamamen Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde, halaylar çekildi, takılar takıldı. Gelin Anastasiya’ya takılan altın ve paraların ardından aileler bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Belarus’tan Batman’a uzanan hikaye! Gelin oldu, halay çekti, takı töreni yaptı

ANASTASİYA HALAYI SEVDİ

Düğünün en dikkat çeken anlarından biri ise Belaruslu aile üyelerinin halaylara kısa sürede uyum sağlaması oldu. Halaylara eşlik ederek düğünün coşkusuna ortak olan Belaruslu aile, davetlilerin takdirini topladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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