Antalya'nın Akseki ilçesindeki tarihi Sarıhacılar Mahallesi, düğmeli evleri, 600 yıllık camisi ve tarihi İpek Yolu ile turistlerin ilgisini çekiyor. Betonarme yapılaşmanın bulunmadığı mahalleyi yılın 11 ayında yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

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Toroslar'ın geleneksel mimarisini günümüze taşıyan Sarıhacılar Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan mahalle, kültür turizminin yanı sıra doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Taş ve ahşabın bir araya getirilmesiyle inşa edilen düğmeli evleri, yaklaşık 600 yıllık camisi ve 3 bin 600 metrelik tarihi İpek Yolu ile dikkat çeken mahalle, ziyaretçilerine geçmişe yolculuk imkânı sunuyor.

Betonun girmediği mahalleye turist akını! 11 ayda 150 bin kişi ziyaret etti

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELİYORLAR

Sarıhacılar Köyü Platformu üyesi Fatma Uzun, yılın 11 ayında yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti. Çin, Tayland, Danimarka, Fransa, Polonya, Litvanya, Almanya, Rusya ve Belçika gibi birçok ülkeden turistin mahalleyi ziyaret ettiği ifade edildi.

Ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını belirten Uzun, "Günlük 400-500 kişinin geldiği oluyor. Yoğunluğa göre bu sayı 800, hatta 1000 kişiye kadar çıkabiliyor" dedi.

Betonun girmediği mahalleye turist akını! 11 ayda 150 bin kişi ziyaret etti

TARİHİ İPEK YOLUNUN YÜZDE 90'I KORUNUYOR

Sarıhacılar Köyü Platformu üyesi Fatma Genç, ziyaretçilerin özellikle Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan 600 yıllık camiye, tarihi İpek Yolu'na ve düğmeli evlere ilgi gösterdiğini söyledi.

Tarihi İpek Yolu'nun yaklaşık yüzde 90'ının bozulmadan günümüze ulaştığını belirten Genç, mahallenin tamamının kentsel sit alanı içerisinde bulunduğunu ve betonarme yapılaşmaya izin verilmediğini ifade etti.

Betonun girmediği mahalleye turist akını! 11 ayda 150 bin kişi ziyaret etti

TURİZMİN 12 AYA YAYILMASI HEDEFLENİYOR

Kokartlı turist rehberi Mustafa Kemal Çalışkan, özellikle Finlandiya ve Baltık ülkelerinden gelen turistlerin Sarıhacılar'a ilgi gösterdiğini söyledi.

Bölgenin kış aylarında daha az ziyaretçi ağırladığını belirten Çalışkan, turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılmasını istediklerini dile getirdi.

Betonun girmediği mahalleye turist akını! 11 ayda 150 bin kişi ziyaret etti

11 KİLOMETRELİK TARİHİ YÜRÜYÜŞ ROTASI

Sarıhacılar, doğa yürüyüşü gruplarını da ağırlıyor. Hüsamettin, Belenalan, Sarıhacılar ve Akseki'yi kapsayan 11 kilometrelik yürüyüş parkuru, tarihi İpek Yolu, İsraura Yolu ve Selçuklu kervan yollarını bir araya getiriyor.

Bölgeyi ziyaret eden doğa tutkunları, yöre halkının ürettiği üzüm, pekmez ve tahin gibi ürünleri satın alarak yerel ekonomiye de katkı sağlıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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