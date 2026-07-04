Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı Köyü Yukarı Mahalle'de bulunan tarihi Esenkıyı Camii restore edilmeyi bekliyor. 1850'li yıllarda inşa edildiği söylenen cami; taş mimarisi, ahşap işçiliği ve tarihi dokusuyla bölgenin önemli kültürel mirasları arasında bulunuyor. Koruma altındaki yapının aslına uygun şekilde restore edilerek gelecek nesillere aktarılması isteniyor.

Caminin restorasyonu için geçmiş yıllarda girişimlerde bulunulduğu, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlandığı ancak bugüne kadar uygulama aşamasına geçilemediği belirtildi. Bölge halkı, yıllardır bekleyen sürecin tamamlanarak tarihi yapının yeniden ibadete ve ziyarete kazandırılmasını istiyor.

Esenkıyı Köyü'nde 4 dönem boyunca toplam 20 yıl muhtarlık yapan emekli öğretmen Yaşar Papila, caminin yıllardır çözüm beklediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Köyümüzde uzun yıllardır atıl durumda bulunan tarihi bir camimiz var. Yaklaşık 1850 yılında yapılmış, korunması gereken önemli bir eser. Benim muhtarlık yaptığım dönemde, 2007 yılında onarılması şartıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devrini gerçekleştirdik. Ancak aradan geçen yaklaşık 20 yıla rağmen maalesef somut bir adım atılmadı. Bölgemiz yoğun kar alan bir yer. Son yıllarda çok ağır kar yağışı olmadı ama çatıda birikecek 50-60 santimetrelik kar bile bu yapıya zarar verebilir. Çatısının çökmesinden endişe ediyoruz. En sağlam durumda olan minberini bile koruma amacıyla başka yere taşıyamadık. Bugün birçok cami, kilise ve tarihi eser devletimizin desteğiyle restore edilerek yaşatılıyor. Biz buna karşı değiliz, aksine kültürel değerlerin korunmasını destekliyoruz. Ancak köyümüzdeki bu tarihi caminin de unutulmamasını istiyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre ödenek bekleniyor. Fakat biz artık beklemekten yorulduk. 20 yıl geçti, bir 20 yıl daha bekleyemeyiz. Tek isteğimiz bu eserin ayağa kaldırılmasıdır"