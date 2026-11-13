Adana’nın Kozan ilçesinde safran hasadı bu yıl bereketli geçti. Yağışların etkisiyle hem ürün kalitesi hem de verim artarken, gramı 900 TL’den alıcı bulan safranda üretici 600 gramlık hasadını 900 grama çıkarmayı hedefliyor. Hasat ise dualar ve safranlı pilav ikramıyla şenlik havasında gerçekleştirildi.

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Kozan ilçesinde safran üretimi yapan Ali Gök, bu yıl safran hasadını şenlik havasında yaptı. Gerçekleştirilen hasada Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Enes Bekir Erkek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ve İlçe Müftüsü Mustafa Kaya katıldı. Hasat öncesinde yapılan duanın ardından safran çiçekleri toplandı. Programa katılan konuklara safranlı pilav ikram edildi.

Bir dönümden servet değerinde hasat! Gramı 900 TL'ye satılıyor

SAFRANDA YAĞMUR BEREKETİ

Bu yıl yağışların fazla olmasının safranın hem kalitesine hem de verimine olumlu yansıdığını belirten üretici Ali Gök, önceki yıllarda yaklaşık 600 gram ürün aldığını, bu sezon ise 900 gram civarında hasat beklediğini söyledi.

Bir dönümden servet değerinde hasat! Gramı 900 TL'ye satılıyor

GRAMI 900 TL

Yağışların kendilerini sevindirdiğini ifade eden Ali Gök, "Bir dönüm yerimiz var ama bu sene ürünümüz çok kaliteli, çok güzel. Önceden 600 gram alıyorsak belki bu yıl 900 gram alabiliriz. Yağışların fazla olması bizi çok sevindirdi. Gramı 900 TL'den alıcı buluyor. Şu anda elimizde 650 gram civarında ürün var. Pazarlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adana İl Tarım, Kozan Belediyesi ve Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumdan destek görüyoruz" dedi.

Bir dönümden servet değerinde hasat! Gramı 900 TL'ye satılıyor

SAFRAN İÇİN ÜRETİCİYE DESTEK

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Enes Bekir Erkek de ilçenin tarımsal üretimdeki çeşitliliğine dikkat çekerek, "Çukurova'mızın en bereketli yerlerinden olan ilçemizde böyle kıymetli bir hazinenin yetişmesi bizim için çok değerli. Narenciyede ilk beşte, arıcılık ve bal üretiminde ilk üçte olduğumuz gibi safranın da ilçemizde yetişmesi çok önemli. Kozan Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü olarak kendisine gerekli desteği veriyoruz" diye konuştu.

Kozan İlçe Tarım Müdürü Mutlu Karataş üreticiden bilgi alarak safran üretim alanında incelemelerde bulundu.

Hasat programı, bereket duasının ardından safranlı pilav ikramıyla sona erdi.

Bir dönümden servet değerinde hasat! Gramı 900 TL'ye satılıyor

SAFRAN NASIL ELDE EDİLİR?

- Sonbahar aylarında mor renkli çiçekler açar.

- Her çiçeğin ortasında üç adet kırmızı tepecik (dişi organın stigma kısmı) bulunur.

- Baharat olarak kullanılan bölüm bu kırmızı ipliksi kısımlardır.

- Çiçekler genellikle elle toplanır ve kırmızı iplikler dikkatlice ayrılarak kurutulur.

Bir kilogram kuru safran elde etmek için yaklaşık 150-200 bin çiçek gerekebilir. Bu nedenle üretimi oldukça zahmetlidir.

SAFRAN NEDEN BU KADAR PAHALI?

Safranın yüksek fiyatlı olmasının başlıca nedenleri şunlardır:

- Hasadının büyük ölçüde elle yapılması

- Çok sayıda çiçekten az miktarda ürün elde edilmesi

- Çiçeklenme ve hasat döneminin kısa olması

- Kurutma ve saklama işlemlerinin özen gerektirmesi

- Dünya genelinde üretiminin sınırlı olması

Bu özellikleri nedeniyle safran, zaman zaman "kırmızı altın" olarak da adlandırılır.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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