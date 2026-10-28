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Yaşam

Bir hafta önce oğlu vefat etmişti… Tedavi gören Cem Akaş hayatını kaybetti

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Bir hafta önce oğlu vefat etmişti… Tedavi gören Cem Akaş hayatını kaybetti
Başlık ResmiBir hafta önce oğlu vefat etmişti… Tedavi gören Cem Akaş hayatını kaybetti

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Akaş, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş’ın hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir hafta sonra vefat etti.

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Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Cem Akaş’ın vefatını, uzun yıllardır görev yaptığı Can Yayınları duyurdu. Yayınevinin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Yayınevinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.”

Bir hafta önce oğlu vefat etmişti… Tedavi gören Cem Akaş hayatını kaybetti
Başlık ResmiBir hafta önce oğlu vefat etmişti… Tedavi gören Cem Akaş hayatını kaybetti

OĞLU CAN AKAŞ GEÇTİĞİMİZ HAFTA VEFAT ETTİ

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 22 Ekim’de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Oğlunun vefatının ardından açıklamalarda bulunan Cem Akaş, elektronik sigaranın olası zararlarına dikkat çekerek ailelere uyarılarda bulunmuştu.

CEM AKAŞ KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş’ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Oğlunun kaybının ardından kısa süre içinde hayatını kaybeden Akaş’ın vefatı, yayınevi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Ölümüne ilişkin paylaşılan bilgilerde, Akaş’ın kanserle mücadele ettiği belirtildi.

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