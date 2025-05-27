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Bir kentimizde alarm! Mahalleler kuduz karantinasına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bir kentimizde alarm! Mahalleler kuduz karantinasına alındı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuduz alarmı verildi. Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs tarihinde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahalleleri karantinaya alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edildi.

4 MAHALLE KARANTİNADA

Kuduz tespiti sonrası Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.

İlgili karar mahalle muhtarlıklarına iletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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