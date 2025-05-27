Bir kentimizde alarm! Mahalleler kuduz karantinasına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Mayıs 2025 18:02 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 18:09 - Güncelleme:

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuduz alarmı verildi. Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs tarihinde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahalleleri karantinaya alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edildi. 4 MAHALLE KARANTİNADA Kuduz tespiti sonrası Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlattı. İlgili karar mahalle muhtarlıklarına iletildi. İlgili Haber Adıyaman'da kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı, aylar boyu sürecek

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir