Bir kentimizde alarm! Mahalleler kuduz karantinasına alındı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuduz alarmı verildi. Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs tarihinde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahalleleri karantinaya alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edildi.
4 MAHALLE KARANTİNADA
Kuduz tespiti sonrası Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.
İlgili karar mahalle muhtarlıklarına iletildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir