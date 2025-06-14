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Bir kişi öldü hepsi evsiz kaldı! "Onlarca kişi tehlikede ama bizi yıktılar"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir kişi öldü hepsi evsiz kaldı! &quot;Onlarca kişi tehlikede ama bizi yıktılar&quot;
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir işçinin 2 katlı evin çatısında yüksek gerilim hattına kapılarak ölmesi üzerine binanın yalnızca ikinci katının yıkılmasına karar verildi. Sokakta kalan 6 aile yüksek gerilim hattının altında 4 binanın olduğunu fakat kendi evlerinin yıkıldığını söyleyip yardım istedi.

Olay Bursa'nın  Osmangazi ilçesinde yaşandı. İlçedeki 2 katlı binanın çatısına çıkan işçi yüksek gerilim hattına kapılıp öldü. Olayın ardından adli süreç başlatıldı ve yalnızca ikinci kat için yıkım kararı çıktı.

Ev sahibi Şeref Pabar, Aralık ayında evin çatısında bir iş kazası yaşandığını ve bir kişinin yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybettiğini aktardı.

Bir kişi öldü hepsi evsiz kaldı! "Onlarca kişi tehlikede ama bizi yıktılar" - 1. Resim

Olay sonrası hukuki süreç başladığını ve sadece ikinci kata yıkım emri verildiğini söyleyen aile üyeleri, "İkinci katı biz zaten boşaltıp yıkıyorduk. Ama birden bire arandık ve tüm evin yıkılacağı söylendi. 2007'de yapılan ve tüm cezaları ödenmiş olan birinci katımızı da yıktılar. Oysa birinci kat 2007'de yapılmıştı, tüm cezaları ödenmişti. 17 yıldır burada yaşıyoruz. Şu anda 6 kişi sokakta kaldık" dedi.

Bir kişi öldü hepsi evsiz kaldı! "Onlarca kişi tehlikede ama bizi yıktılar" - 2. Resim

"NEDEN SADECE BİZİMKİ YIKILDI"

"Yıkımın gerekçesi olarak yüksek gerilim hattı ve kaçak yapı" denildi. Ancak mahalleli, bölgede yüksek gerilim hattının hemen altında yaklaşık 4 bin bina olduğunu iddia ediyor. Ev sahipleri, "Eğer gerçekten bu hattın altındaki tüm yapılar tehlikeliyse neden sadece bizimki yıkıldı? Diğer binlerce ev neden yerinde duruyor?" diyerek duruma sitem etti.

Bir kişi öldü hepsi evsiz kaldı! "Onlarca kişi tehlikede ama bizi yıktılar" - 3. Resim

CHP'Lİ BAŞKANA TEPKİ

Aile ve çevredeki vatandaşlar, seçim döneminde Hamitler'e gelip sözler veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a da tepkili. Şeref Pabar, "Buraya geldi, ekmeğimizi paylaştık, birlikte çay içtik. Hatta kendisini meşalelerle karşıladık. 'Kimse mağdur olmayacak' dedi. Ama şimdi halkın evini yıkan bir başkan haline geldi. Ekmek yediği yere ihanet etti. Ne sözünü tuttu, ne de bir çözüm sundu."

Bir kişi öldü hepsi evsiz kaldı! "Onlarca kişi tehlikede ama bizi yıktılar" - 4. Resim

BELEDİYE PAYLAŞIM YAPTI

Osmangazi Belediyesi ise yıkım günü resmi sosyal medya hesabından, "Kaçak yapıların yıkımına devam ediyoruz" başlığıyla paylaşım yaptı. Ancak paylaşımda bu yıkımın detayları, mağduriyet ya da hukuki süreç hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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