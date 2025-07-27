Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bir ömür boyu unutmamak için sıradışı nikah! Suyun altında evlendiler

Bir ömür boyu unutmamak için sıradışı nikah! Suyun altında evlendiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Deniz Altı, Evlilik, Çanakkale, Gelibolu, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan deniz tutkunu çift, su altında evlendi. Amatör dalgıç İlhami Bilecen ile evlenen Özlem Sayın "O gün sadece oksijen tüpüyle değil, kalbimle nefes almaya başladım" dedi.

İlçeye bağlı Güneyli köyündeki Fatmakadın Koyu'nda işletmecilik yapan amatör dalgıç İlhami Bilecen ile 112 Acil Tıp Teknisyeni Özlem Sayın, tanıştıkları koyda su altında evlenmeye karar verdi.

Bu düşüncelerini Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ile paylaşan çift, aldıkları olumlu geri dönüşün ardından hazırlıklara başladı.

Yapılan hazırlıkların ardından gelin ve damadın yanı sıra Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak ve şahitler, su altına özel ekipmanlarla tüplü dalış gerçekleştirdi.

Bir ömür boyu unutmamak için sıradışı nikah! Suyun altında evlendiler - 1. Resim

"BU ANI ÖMÜR BOYU UNUTMAYACAĞIM"

Çift, su altında "Evet" yazılı pankart açtıktan sonra kıyıya çıkarak misafirlerin önünde de nikah defterine imza attı.

Bir ömür boyu unutmamak için sıradışı nikah! Suyun altında evlendiler - 2. Resim

Damat İlhami Bilecen, gazetecilere, yıllardır denizle iç içe yaşadıklarını belirterek, "Hayatımızı birleştirdiğimiz bu özel günü de denizin altında yaşamak istedik. Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Gelin Özlem Sayın da yıllar önce biraz soluklanmak için koya geldiğini hatırlatarak, "O gün sadece oksijen tüpüyle değil, kalbimle nefes almaya başladım. Bugün, 5 yıl sonra, tanıştığımız yerde onun elini bir ömür tutmak için imza attım. Bu anı ömür boyu unutmayacağım. Su altında 'evet' demek çok daha heyecan vericiydi." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Soyuak da çifte mutluluklar diledi.

Bir ömür boyu unutmamak için sıradışı nikah! Suyun altında evlendiler - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Malezya devreye giriyor! Kamboçya-Tayland arasındaki kanlı çatılmalarda sona doğru...Roblox’ta yeni skandal: Kur’an-ı Kerim görselleri merdiven gibi kullanıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
50,5 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı! Esnaf ve halk perişan oldu: Nefes almakta zorlanıyoruz - Yaşam50,5 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı!Tropikal gece sayısı artıyor! Uzmanlar 'ısı stresi' konusunda uyardı: İnsan sağlığını olumsuz etkiliyor - YaşamTropikal gece sayısı artıyorGece dolup taşıyor, gündüz kimse yok! Side Antik Şehri'ne turist akını yaşanıyor - YaşamŞehrin çehresi değişti! Gece turist akını yaşanıyorZirvede karar veren dağcı, yolu bilen damadı şaşkına çevirdi! Ağrı Dağı'ndan düğün için indi - Yaşam5 bin 137 rakımdan inerek düğüne yetiştiYazın kavurucu sıcaklığında bile eksi 20 derece! Serinlemek isteyen oraya koşuyor - YaşamYazın kavurucu sıcaklığında bile eksi 20 derece!Bu hayvana dikkat! Giresun'da yolu birbirine kattı, şoförler ne yapacağını şaşırdı - YaşamAniden önlerine çıktı, hareketleriyle şaşkına çevirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...