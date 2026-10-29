İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Muğla, Antalya, Mersin ve Adana için turuncu kodlu alarm verilirken sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, bugün yurdun çeşitli bölgelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, yurdun farklı bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini bildirdi.

Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerde de olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr risklerine dikkati çekti.

Sarı kodlu uyarı verilen iller:

Bakan Çiftçi’den yeni sağanak uyarısı! İstanbul dahil 30 ile sarı ve turuncu kod verildi

Bakan Çiftçi'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olalım!

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor.

AFAD’ımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızla muhtemel risklere karşı gerekli tedbirleri alıyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bakan Çiftçi’den yeni sağanak uyarısı! İstanbul dahil 30 ile sarı ve turuncu kod verildi

Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD’ımızın uyarılarına hassasiyetle riayet etmelerini, can ve mal güvenliklerini riske atabilecek durumlardan uzak durmalarını istirham ediyorum.

Unutmayalım, zamanında alınan tedbir hayat kurtarır.

Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"

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