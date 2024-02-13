Bir tuhaf olay! Köpek olmak için servet harcadı

Japonya'da bir adam border collie cinsi köpeği olmak için 12 bin sterlin "466 bin lira" harcadı. Hayatı boyunca köpek olmak istediğini dile getiren adam sokakta köpek kılığında dolaşıyor.

Toco isimli adam, en sevdiği köpek cinsi border collie'ye benzemek için yaklaşık yarım milyon harcadı. Üzerine uygun özel kostüm yaptıran Toco, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor.

HALKIN İLGİSİ YOĞUN

Halka açık yerlerde dört ayak üzerinde yürüyen Toco'nun kimse insan olduğunu anlamıyor. Toco özellikle çocuklardan çok ilgi görüyor.

"BU BENİM HOBİM"

"İnsanların böyle düşünebilmesi beni üzüyor. Hayvanları seviyorum ve bu benim hobim, bu yüzden bunu yapacağım. Bu hem beni hem de diğer insanları mutlu ediyor. Arkadaşlarıma nadiren söylüyorum çünkü tuhaf olduğumu düşünmelerinden korkuyorum. Arkadaşlarım ve ailem bunu öğrendiğinde çok şaşırmış görünüyordu." diyerek kendisiyle ilgili ilk izlenimlerini aktarmıştı.