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    • Bir tuhaf olay! Köpek olmak için servet harcadı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bir tuhaf olay! Köpek olmak için servet harcadı
    Japonya, Köpek, Haber

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Japonya'da bir adam border collie cinsi köpeği olmak için 12 bin sterlin "466 bin lira" harcadı. Hayatı boyunca köpek olmak istediğini dile getiren adam sokakta köpek kılığında dolaşıyor.

    Toco isimli adam, en sevdiği köpek cinsi border collie'ye benzemek için yaklaşık yarım milyon harcadı. Üzerine uygun özel kostüm yaptıran Toco, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor.

    HALKIN İLGİSİ YOĞUN

    Halka açık yerlerde dört ayak üzerinde yürüyen Toco'nun kimse insan olduğunu anlamıyor. Toco özellikle çocuklardan çok ilgi görüyor.

    Bir tuhaf olay! Köpek olmak için servet harcadı

    "BU BENİM HOBİM"

    "İnsanların böyle düşünebilmesi beni üzüyor. Hayvanları seviyorum ve bu benim hobim, bu yüzden bunu yapacağım. Bu hem beni hem de diğer insanları mutlu ediyor. Arkadaşlarıma nadiren söylüyorum çünkü tuhaf olduğumu düşünmelerinden korkuyorum. Arkadaşlarım ve ailem bunu öğrendiğinde çok şaşırmış görünüyordu." diyerek kendisiyle ilgili ilk izlenimlerini aktarmıştı.

    Bir tuhaf olay! Köpek olmak için servet harcadı

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    JaponyaKöpek
    Haberler > Yaşam > Bir tuhaf olay! Köpek olmak için servet harcadı
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