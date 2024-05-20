Bu çiçeği görenler şanslı! Mayıs ayında açıyor, ömrü sadece 15 gün

Yozgat'ta doğada kendiliğinden yetişen ve her yıl sadece 15 günlüğüne Mayıs ayında açan yöreye özgü laleler, doğaya renk katıyor. Bu eşsiz güzelliği gören vatandaşlar ise kendilerini şanslı hissediyor.

Yozgat'ın 8 kilometre kuzeyinde bulunan ve yetiştiği bölgenin adını alan 'Cehrilik lalesi', havaların ısınması ile birlikte doğayı renklendirdi.

Kendine has kokusu ve görünümü olan lalelere vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunları ömrü 15 gün olan Cehrilik lalesini fotoğraflama imkanı buldu.

'KORUMA ALTINA ALINSIN' TALEBİ

Vatandaşlar, her yıl Mayıs ayında doğada kendiliğinden açan ve açtıktan 15-20 gün sonra solan lalelerin koruma altına alınmasını ve endemik bir tür olarak literatürlere girmesini istiyor.

Şakayık ailesinin bir üyesi olan ve endüstriyel alanda ticareti yapılan Cehrilik lalesinin doğal antioksidan etkiye sahip olduğu da bilinirken, lalenin ismini yaşatmak ve tanıtımını yapmak amacıyla daha önce Yozgat Belediyesi 'Cehrilik lalesi kolonyası' üretmişti.

"KORUNMASI GEREKEN BİR YER"

Cehrilik lalesini ilk defa gördüğünü söyleyen doğa tutkunu Yeşim Pırlanta, doğa yürüyüşünde yöreye özgü laleleri görme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Pırlanta, "Cehrilik lalesini ilk defa görüyorum, çok beğendim ve gerçekten görülmesi gereken bir yer. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Biz de lalenin sonuna yaklaştık, iyi ki de gelmişiz. Cehrilik lalesinin de endemik bir bitki olduğunu duydum, 15 gün bir ömrü varmış ama korunması gereken bir yer burası" dedi.

"HERKESİN GELİP BURAYI GÖRMESİNİ İSTİYORUM"

Cehrilik lalelerini ilk kez gördüğünü belirten Nurdan Taşarsu ise "Cehrilik bölgesine ben de ilk kez geldim. Endemik bir tür olduğunu duydum ve 15 günlük bir ömrü varmış, bu yüzden koruma altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Yozgat için önemli bir değer ve burası doğa harikası bir yer. Herkesin de gelip burayı görmesini istiyorum. Biz de sonuna yaklaştık ve hala solmamış olan var. Onları gördük. biz çok şanslıyız" diye konuştu.