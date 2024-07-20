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Bu kadarı da oldu! Kaldırımda duran yılan şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yılan, Yakalama, İtfaiye, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ kent merkezinde kaldırım üzerinde görülen yılan, paniğe neden oldu. Yılan, bölgeye gelen ekipler tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Olay, Yeni Mahalle’de yaşandı. Vatandaşlar kaldırımda duran yılanı fark edince durumu ekiplere haber verdi.  

Bu kadarı da oldu! Kaldırımda duran yılan şoke etti - 1. Resim

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakaladıktan sonra doğal ortamına bıraktı. Yılanın yakalanma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bu kadarı da oldu! Kaldırımda duran yılan şoke etti - 2. Resim

Bu kadarı da oldu! Kaldırımda duran yılan şoke etti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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