Bu kadarı da oldu! Kaldırımda duran yılan şoke etti
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ kent merkezinde kaldırım üzerinde görülen yılan, paniğe neden oldu. Yılan, bölgeye gelen ekipler tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
Olay, Yeni Mahalle’de yaşandı. Vatandaşlar kaldırımda duran yılanı fark edince durumu ekiplere haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakaladıktan sonra doğal ortamına bıraktı. Yılanın yakalanma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı