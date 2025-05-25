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Haberler > Yaşam > Bu köye yol yok ama ziyaretçi çok: Görenler şaşkın, gidenler mest... Bir butonla bambaşka dünya

Bu köye yol yok ama ziyaretçi çok: Görenler şaşkın, gidenler mest... Bir butonla bambaşka dünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu köye yol yok ama ziyaretçi çok: Görenler şaşkın, gidenler mest... Bir butonla bambaşka dünya
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de sadece teleferik ve patika yolla ulaşım sağlanan Şenyuva köyü turistlerin gözdesi oldu. "Kendini koruyan mahalle" unvanı verilen köye gelmek için "Bas-konuş" butonunu kullanan ve kişi başı 250 lira ödeyen vatandaşlar keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva Köyü’nde içerisinde bungalovların da yer aldığı bir turistik tesis ve hayat alanı kuruldu.

Sadece teleferik ve patika yolla ulaşım sağlanan alana ise ‘Kendini koruyan mahalle’ ismi verildi.

Bu köye yol yok ama ziyaretçi çok: Görenler şaşkın, gidenler mest... Bir butonla bambaşka dünya - 1. Resim

KİŞİ BAŞI 250 LİRA VERİYORLAR

Mahalleye geçiş yapmak isteyenler için teleferiğin başlangıç noktasına iletişim için 'Bas-konuş' butonu kuruldu.

Bu köye yol yok ama ziyaretçi çok: Görenler şaşkın, gidenler mest... Bir butonla bambaşka dünya - 2. Resim

Düğmeye bastıktan sonra mahalleden cevap alan vatandaşlar karşıya geçmek istediğini söyleyince 250 TL ücret karşılığında teleferiğin vagonu gönderiliyor.

Bu köye yol yok ama ziyaretçi çok: Görenler şaşkın, gidenler mest... Bir butonla bambaşka dünya - 3. Resim

Ziyaret edenlerin çektiği videoları sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla ise ‘Kendini koruyan mahalle’ ilgi odağına dönüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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