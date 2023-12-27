Bu listeye bakmadan plan yapmayın! Türklerin vizesiz ve pasaportsuz gidebileceği ülkeler: Listede 8 Avrupa ülkesi var

27 Aralık 2023 17:30 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 17:34

Tatilini yurt dışında yapmak isteyen fakat vizeler ve yüksek döviz masraflarıyla uğraşmak istemeyenlerin başlıca tercihi genelde Balkan ülkeleri olmaya devam ediyor. Ancak vizesiz ve pasaportsuz gidilen ülkelerin hangileri olduğu, seyahat etmek için plan yapan birçok kişinin gündeminde yer alıyor.

5 ÜLKEYLE KAPIDA KİMLİK UYGULAMASI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pasaportsuz ve sadece kimlikle seyahat edilebilen ülkeler Sırbistan, KKTC, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova iken, birçok ülke de kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşlarını ülkelerine kabul ediyor.

Peki Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte tatil ya da iş için gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...

Andorra

Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.

Antigua ve Barbuda

Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsiniz.

Arjantin

Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsiniz.

Arnavutluk

Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk’a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır.

Azerbaycan

Azerbaycan’a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsiniz.

Fakat Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı’ndan ve 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidecekseniz de Azerbaycan Konsolosluğu’ndan vize almanız gerekmektedir.

Bahamalar

Kuzey Amerika’da bulunan Bahamalar’a vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ancak sınır kapısında turizm amacıyla seyahat ettiğinizi ispatlaman gerekiyor. İspat edebilirseniz 8 aya kadar Bahamalar’da kalabilirsiniz.

Bahreyn

Bahreyn’e sınır kapısında 15 günlük vize alarak giriş yapabilirsiniz.

Ayrıca Turistik seyahatlerde vizeyi sınır kapılarında 15 gün ikamet süreli (gerektiğinde 15 gün uzatılabilir) olarak alabilirsiniz

Barbados

Kuzey Amerika’da bulunan Barbados’a 90 gün süreli vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Belarus-Beyaz Rusya

Belarus’a vize almadan umuma mahsuz pasaportunla 30 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Belize

Kuzey Amerika’da bulunan Belize’ye umuma mahsus pasaport ile 90 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Bolivya

Güney Amerika’da bulunan Bolivya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

Bosna-Hersek

Bosna-Hersek’e gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreliğine vizeden muaftır. Özellikle Saraybosna ziyareti için seyahatinizi ekonomik şekilde planlayabilirsiniz.

Botsvana

Afrika kıtasındaki Botsvana’ya sadece bordo pasaportunla vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Brezilya

Güney Amerika’nın popüler ülkesi Brezilya da 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

Brunei

Brunei’ye umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün süreliğine vizesiz giriş yapabilir.

Doğu Timor

Kapıda vize alarak 30 günlüğüne vizesiz Doğu Timor’u ziyaret edebilirsiniz.

Dominika

Kuzey Amerika’daki Dominika umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerine 21 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Dominik Cumhuriyeti

Kuzey Amerika’da bulunana Dominik Cumhuriyeti sınır kapısında yaklaşık 30 Dolar karşılığında 30 gün geçerli vize vermektedir. (2018)

Ekvador

Güney Amerika’da bulunana Ekvador turistlik amaçlı seyahatler için 90 günlük muafiyet sağlamaktadır.

El Salvador

Kuzey Amerika’da bulunan El Salvador umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün vizesiz seyahat hakkı tanımaktadır.

Endonezya

Asya kıtasında yer alan Endonezya’ya gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin. Yeşil pasaport sahibiysen 14 gün için vizesiz giriş yapabilirsin.

Ermenistan

Ermenistan, sadece bordo pasaport sahiplerine havayoluyla gidildiğinde sınırda 120 günlük vize muafiyeti tanımaktadır. Siyah, Gri, Yeşil Pasaport sahipleri de vizeye tabidir ve sınırda vize alamamaktadır.

Fas

Afrika kıtasının önemli turistlik noktalarından biri olan Fas’a 90 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

Fiji

Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji’ye 90 gün için vizesiz giriş yapabilirsin

Fildişi Sahili

Afrika’daki Fildişi Sahili’ne online vize alarak seyahat edebilirsin.

Online vize sadece Abidjan Havalimanı’ndan girişlerde geçerli. Vizeniz başvurudan en geç 48 saat içinde hazırlanıp e-mail olarak gönderiliyor.

Filipinler

Filipinler’e umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

Filistin

Filistin’e eğer eğer direkt Gazze’ye gidilecekse 30 gün vizesiz seyahat edilebiliyor. Ancak İsrail üzerinden geçiş yapılacaksa, İsrail vizesi alınması gerekiyor.

Guatemala

Kuzey Amerika ülkesi, 90 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır

Güney Afrika Cumhuriyeti

Sınır kapısında vize alarak 30 gün için seyahat edebileceğin bir diğer Afrika ülkesi ise Güney Afrika Cumhuriyeti.

Güney Kore

Asya kıtasında bulunan Güney Kore ziyaretin için vizesiz seyahat süresi 3 ay.

Gürcistan

Gürcistan, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkelerden biri. Gürcistan, 1 yıl için vizesiz giriş imkanı veriyor.

Haiti

Kuzey Amerika’da bulunan Haiti için kapıda 90 gün geçerli vize alabilirsin. Not: Havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilirsin.(2018)

Honduras

Kuzey Amerika’da bulunan Honduras, 90 gün için vize muafiyeti uygulamaktadır.

Hong Kong

Hong Kong, 90 gün vizesiz giriş imkanı vermektedir. Tek şart umuma mahsus pasaportunun 6 ay geçerliliği olması gerekiyor.

Irak

Irak, 10 gün için kapıda vize imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

Yalnızca umumi pasaport sahipleri üçüncü bir ülkeye uğramadan havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Necef ve Musul’a seyahatlerinde sınırda vize alabiliyor.

İran

İran, Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyor.

Jamaika

Kuzey Amerika ülkesi Jamaika’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

Japonya

Japonya da Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının kimlikle vize almadan seyahat edebildikleri bir diğer ülke. KKTC’ye gitmek için pasaporta ihtiyacın yok.

Kamboçya

Asya kıtasında bulunan Kamboçya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün için kapıda vize imkanı sağlamaktadır.

Ayrıca Türkiye’deki Kamboçya Fahri Konsolosluk’undan veya sınır kapısından vize alınabiliyor.

Karadağ

Karadağ, 90 günü aşmamak kaydıyla 180 gün içinde 90 gün vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.

Katar

Katar, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanımaktadır.

Kazakistan

Kazakistan da umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyan ülkeler arasındadır.

Kenya

Afrika kıtasındaki Kenya’ya online vize alarak seyahat edebilirsin.

İnternetten vize başvurusu yapılıyor. 2 iş günü içinde vize çıkıyor. Bir kopyasını yanınıza alıyorsunuz. Bazı durumlarda sınırda da manuel vize işlemleri yapılması gerekebiliyor.

Kırgızistan

Kırgızistan, Türk vatandaşlarına 1 ay için vize muafiyeti sağlamaktadır.

Kolombiya

Güney Amerika’da bulunan Kolombiya’ya 90 gün için vizesiz seyahat edilebilmektedir.

Komor Federe İslam Cumhuriyeti

Sınır kapısında vize alarak Komor Federe İslam Cumhuriyeti’ne giriş yapabilirsin.

Sınırda vize alırken her şekilde davetiye, otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi belgeleri de yanında bulundurmalısın.

Kosova

Kosova, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vize muafiyeti sağlamaktadır.

Kosta Rika

Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, umuma mahsus pasaport sahiplerine 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanımaktadır.

Lübnan

Lübnan da 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanıyan ülkeler arasında yer almaktadır.

Madagaskar

Madagaskar’a kapıda vize alarak 90 gün için giriş yapabilirsin.

Makao

Makao, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Makedonya

Makedonya seyahati için 90 gün süreliğine vize almana gerek yok. Üsküp uçak bileti alarak vakit kaybetmeden tatile çıkabilirsin.

Maldivler

Maldivler 30 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Malezya

Malezya, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından 90 gün süreliğine vize istemeyen bir diğer ülkedir.

Mauritius

Bir Afrika ülkesi olan Mauritius, 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.

Meksika

Meksika’ya havayolu ile giriş yapmak kaydıyla online vize alarak 30 günlüğüne seyahat edebilirsin.

Moğolistan

Moğolistan, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Moldova

Moldova, 90 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanımaktadır.

Nikaragua

Nikaragua, Türk vatandaşlarına 90 gün için vizesiz seyahat izni vermektedir.

Niue

Okyanusya kıtasında bulunan Niue ülkesine 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

Özbekistan

Özbekistan'da 30 gün için vizesiz seyahat edebileceğin ülkeler arasında yer almaktadır.

Palau

Okyanusya kıtasında yer alan Palau’ya süresiz bir şekilde vize almadan seyahat edebilirsin.

Panama

Panama, Türk vatandaşlarına 6 ay vizesiz seyahat imkanı sağlamaktadır.

Paraguay

180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla Paraguay’a seyahat edebilirsin.

Peru

Peru da 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla seyahat edebileceğin ülkeler arasındadır.

Ruanda

İnternetten online vize alarak Ruanda’ya seyahat edebilirsin. Online vize 4 iş günü içinde hazırlanmaktadır.

Samoa

Bir Okyanusya ülkesi olan Samoa’ya 60 gün süreliğine kapıda vize alarak giriş yapabilirsin. Yanınızdada 2 adet vesikalık bulundurmayı unutmayın.

Sao Tome ve Principe

Türk vatandaşları 15 gün için vizesiz seyahat edebilmektedir.

Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları

180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti uygulayan ülkeler arasındadır.

Saint Lucia

6 hafta için Saint Lucia’ya umuma mahsus pasaport sahipleri vize olmadan giriş yapabilir.

Saint Vincent ve Grenadinler Adaları

90 gün vizesiz seyahat edebileceğin ada ülkeleri arasında Saint Vincent ve Grenadinler Adaları da bulunuyor.

Senegal

Senegal’e online vize alarak kolayca giriş yapabilirsin.

Seyşeller

Seyşeller’e gitmek istiyorsan 90 gün için vize almana gerek yok.

Sırbistan

Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartı ile vizesiz seyahate imkan tanımaktadır.

Singapur

Singapur, 90 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Sri Lanka

Sri Lanka’ya sınır kapısında vize alarak ya da online vize başvurusu yaparak 30 gün süreliğine seyahat edebilirsin.

Suriye

Suriye, her 6 ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün vize muafiyeti tanımaktadır.

Svaziland

Svaziland, 30 gün için vize istemeyen Afrika ülkeleri arasında yer almaktadır.

Şili

Türk vatandaşları 90 gün için Şili’ye vize almadan giriş yapabilmektedir.

Tacikistan

Umuma mahsus pasaport sahipleri Tacikistan’a online vize alarak 60 gün için seyahat edebilir.

Tanzanya

Sınır kapısında 50 Dolar (2018) ödeyerek vize imkanı sunan Tanzanya’ya 90 gün için seyahat edebilirsin.

Tayland

Tayland, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

Tayvan

Tayvan’a kapıda vize alarak 30 gün süreliğine giriş yapabilirsin. 2 adet vesikalık fotoğrafı yanınızda bulundurmayı unutmayın.

Togo

Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı’nda vize alınabiliyor.

Tonga

Okyanusya ükesi Tonga’ya seyahat için 31 günlük kapıda vize alabilirsiniz.

Trinidad ve Tobago

Türk vatandaşlarına 30 gün vize muafiyeti tanımaktadır.

Tunus

Tunus’a 90 gün için vize almadan seyahat edebilirsiniz.

Turks ve Caicos Adaları

Turks ve Caicos Adaları da Türk vatandaşlarına 90 gün için vize muafiyeti sunmaktadır.

Vizesiz gidilen ülkeler 2024: Türk vatandaşlarından vize ve pasaport istemeyen ülkeler hangileri? (Vizesiz seyahat edilebilecek 99 ülke) - 90

Tuvalu

Okyanusya’da bulunan Tuvalu’ya vize almadan süresiz seyahat edebilirsiniz.

Ukrayna

Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca pasaportla girişte 60 güne kadar vize istememektedir.

Umman

Umman’a gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin.

Uruguay

Güney Amerika ülkesi Uruguay’a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Ürdün

Ürdün, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamaktadır.

Vanuatu

Bir Okyanusya ülkesi olan Vanuatu’ya 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Venezuela

Venezuela, umuma mahsus pasaport sahiplerinden 90 güne kadar olan seyahatleri için vize istememektedir.

İngiliz Virjin Adaları

30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı vermektedir.

Zambiya

Kapıda vize alarak 30 gün için Zambiya seyahati gerçekleştirebilirsiniz.

Zimbabve

Online vize alarak Zimbabve’ye giriş yapabilirsiniz. Vize 2 gün içinde hazırlanmaktadır.