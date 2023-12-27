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    Bu listeye bakmadan plan yapmayın! Türklerin vizesiz ve pasaportsuz gidebileceği ülkeler: Listede 8 Avrupa ülkesi var

    Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği 90 ülkeyi ve pasaport olmadan sadece kapıda kimlik kartı ile girebildikleri ülkeleri sizler için derledik…

    Bu listeye bakmadan plan yapmayın! Türklerin vizesiz ve pasaportsuz gidebileceği ülkeler: Listede 8 Avrupa ülkesi var
    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tatilini yurt dışında yapmak isteyen fakat vizeler ve yüksek döviz masraflarıyla uğraşmak istemeyenlerin başlıca tercihi genelde Balkan ülkeleri olmaya devam ediyor. Ancak vizesiz ve pasaportsuz gidilen ülkelerin hangileri olduğu, seyahat etmek için plan yapan birçok kişinin gündeminde yer alıyor.

    5 ÜLKEYLE KAPIDA KİMLİK UYGULAMASI

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pasaportsuz ve sadece kimlikle seyahat edilebilen ülkeler Sırbistan, KKTC, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova iken, birçok ülke de kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşlarını ülkelerine kabul ediyor.

    Peki Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte tatil ya da iş için gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...

    Andorra

    Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.

    Antigua ve Barbuda

    Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya 180 gün için vize almadan giriş yapabilirsiniz.

    Arjantin

    Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebilirsiniz.

    Arnavutluk

    Balkan ülkeleri arasında yer alan Arnavutluk’a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmamaktadır.

    Azerbaycan

    Azerbaycan’a sınır kapısında vize alarak 30 gün süreliğine ziyaret edebilirsiniz.

    Fakat Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı’ndan ve 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidecekseniz de Azerbaycan Konsolosluğu’ndan vize almanız gerekmektedir.

    Bahamalar

    Kuzey Amerika’da bulunan Bahamalar’a vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ancak sınır kapısında turizm amacıyla seyahat ettiğinizi ispatlaman gerekiyor. İspat edebilirseniz 8 aya kadar Bahamalar’da kalabilirsiniz.

    Bahreyn

    Bahreyn’e sınır kapısında 15 günlük vize alarak giriş yapabilirsiniz.

    Ayrıca Turistik seyahatlerde vizeyi sınır kapılarında 15 gün ikamet süreli (gerektiğinde 15 gün uzatılabilir) olarak alabilirsiniz

    Barbados

    Kuzey Amerika’da bulunan Barbados’a 90 gün süreli vizesiz giriş yapabilirsiniz.

    Belarus-Beyaz Rusya

    Belarus’a vize almadan umuma mahsuz pasaportunla 30 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsiniz.

    Belize

    Kuzey Amerika’da bulunan Belize’ye umuma mahsus pasaport ile 90 gün süreliğine vizesiz seyahat edebilirsiniz.

    Bolivya

    Güney Amerika’da bulunan Bolivya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

    Bosna-Hersek

    Bosna-Hersek’e gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreliğine vizeden muaftır. Özellikle Saraybosna ziyareti için seyahatinizi ekonomik şekilde planlayabilirsiniz.

    Botsvana

    Afrika kıtasındaki Botsvana’ya sadece bordo pasaportunla vizesiz giriş yapabilirsiniz.

    Brezilya

    Güney Amerika’nın popüler ülkesi Brezilya da 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

    Brunei

    Brunei’ye umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün süreliğine vizesiz giriş yapabilir.

    Doğu Timor

    Kapıda vize alarak 30 günlüğüne vizesiz Doğu Timor’u ziyaret edebilirsiniz.

    Dominika

    Kuzey Amerika’daki Dominika umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerine 21 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

    Dominik Cumhuriyeti

    Kuzey Amerika’da bulunana Dominik Cumhuriyeti sınır kapısında yaklaşık 30 Dolar karşılığında 30 gün geçerli vize vermektedir. (2018)

    Ekvador

    Güney Amerika’da bulunana Ekvador turistlik amaçlı seyahatler için 90 günlük muafiyet sağlamaktadır.

    El Salvador

    Kuzey Amerika’da bulunan El Salvador umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün vizesiz seyahat hakkı tanımaktadır.

    Endonezya

    Asya kıtasında yer alan Endonezya’ya gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin. Yeşil pasaport sahibiysen 14 gün için vizesiz giriş yapabilirsin.

    Ermenistan

    Ermenistan, sadece bordo pasaport sahiplerine havayoluyla gidildiğinde sınırda 120 günlük vize muafiyeti tanımaktadır. Siyah, Gri, Yeşil Pasaport sahipleri de vizeye tabidir ve sınırda vize alamamaktadır.

    Fas

    Afrika kıtasının önemli turistlik noktalarından biri olan Fas’a 90 gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

    Fiji

    Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji’ye 90 gün için vizesiz giriş yapabilirsin

    Fildişi Sahili

    Afrika’daki Fildişi Sahili’ne online vize alarak seyahat edebilirsin.

    Online vize sadece Abidjan Havalimanı’ndan girişlerde geçerli. Vizeniz başvurudan en geç 48 saat içinde hazırlanıp e-mail olarak gönderiliyor.

    Filipinler

    Filipinler’e umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

    Filistin

    Filistin’e eğer eğer direkt Gazze’ye gidilecekse 30 gün vizesiz seyahat edilebiliyor. Ancak İsrail üzerinden geçiş yapılacaksa, İsrail vizesi alınması gerekiyor.

    Guatemala

    Kuzey Amerika ülkesi, 90 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır

    Güney Afrika Cumhuriyeti

    Sınır kapısında vize alarak 30 gün için seyahat edebileceğin bir diğer Afrika ülkesi ise Güney Afrika Cumhuriyeti.

    Güney Kore

    Asya kıtasında bulunan Güney Kore ziyaretin için vizesiz seyahat süresi 3 ay.

    Gürcistan

    Gürcistan, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkelerden biri. Gürcistan, 1 yıl için vizesiz giriş imkanı veriyor.

    Haiti

    Kuzey Amerika’da bulunan Haiti için kapıda 90 gün geçerli vize alabilirsin. Not: Havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilirsin.(2018)

    Honduras

    Kuzey Amerika’da bulunan Honduras, 90 gün için vize muafiyeti uygulamaktadır.

    Hong Kong

    Hong Kong, 90 gün vizesiz giriş imkanı vermektedir. Tek şart umuma mahsus pasaportunun 6 ay geçerliliği olması gerekiyor.

    Irak

    Irak, 10 gün için kapıda vize imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

    Yalnızca umumi pasaport sahipleri üçüncü bir ülkeye uğramadan havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Necef ve Musul’a seyahatlerinde sınırda vize alabiliyor.

    İran

    İran, Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyor.

    Jamaika

    Kuzey Amerika  ülkesi Jamaika’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

    Japonya

    Japonya da Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

    KKTC

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının kimlikle vize almadan seyahat edebildikleri bir diğer ülke. KKTC’ye gitmek için pasaporta ihtiyacın yok.

    Kamboçya

    Asya kıtasında bulunan Kamboçya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün için kapıda vize imkanı sağlamaktadır.

    Ayrıca Türkiye’deki Kamboçya Fahri Konsolosluk’undan veya sınır kapısından vize alınabiliyor.

    Karadağ

    Karadağ, 90 günü aşmamak kaydıyla 180 gün içinde 90 gün vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.

    Katar

    Katar, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanımaktadır.

    Kazakistan

    Kazakistan da umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyan ülkeler arasındadır.

    Kenya

    Afrika kıtasındaki Kenya’ya  online vize alarak seyahat edebilirsin.

    İnternetten vize başvurusu yapılıyor. 2 iş günü içinde vize çıkıyor. Bir kopyasını yanınıza alıyorsunuz. Bazı durumlarda sınırda da manuel vize işlemleri yapılması gerekebiliyor.

    Kırgızistan

    Kırgızistan, Türk vatandaşlarına 1 ay için vize muafiyeti sağlamaktadır.

    Kolombiya

    Güney Amerika’da bulunan Kolombiya’ya 90 gün için vizesiz seyahat edilebilmektedir.

    Komor Federe İslam Cumhuriyeti

    Sınır kapısında vize alarak Komor Federe İslam Cumhuriyeti’ne giriş yapabilirsin.

    Sınırda vize alırken her şekilde davetiye, otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi belgeleri de yanında bulundurmalısın.

    Kosova

    Kosova, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vize muafiyeti sağlamaktadır.

    Kosta Rika

    Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, umuma mahsus pasaport sahiplerine 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanımaktadır.

    Lübnan

    Lübnan da 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanıyan ülkeler arasında yer almaktadır.

    Madagaskar

    Madagaskar’a kapıda vize alarak 90 gün için giriş yapabilirsin.

    Makao

    Makao, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

    Makedonya

    Makedonya seyahati için 90 gün süreliğine vize almana gerek yok. Üsküp uçak bileti alarak vakit kaybetmeden tatile çıkabilirsin.

    Maldivler

    Maldivler 30 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

    Malezya

    Malezya, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından 90 gün süreliğine vize istemeyen bir diğer ülkedir.

    Mauritius

    Bir Afrika ülkesi olan Mauritius, 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır.

    Meksika

    Meksika’ya havayolu ile giriş yapmak kaydıyla online vize alarak 30 günlüğüne seyahat edebilirsin.

    Moğolistan

    Moğolistan, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

    Moldova

    Moldova, 90 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanımaktadır.

    Nikaragua

    Nikaragua, Türk vatandaşlarına 90 gün için vizesiz seyahat izni vermektedir.

    Niue

    Okyanusya kıtasında bulunan Niue ülkesine 30  gün için vizesiz seyahat edebilirsin.

    Özbekistan

    Özbekistan'da 30 gün için vizesiz seyahat edebileceğin ülkeler arasında yer almaktadır.

    Palau

    Okyanusya kıtasında yer alan Palau’ya süresiz bir şekilde vize almadan seyahat edebilirsin.

    Panama

    Panama, Türk vatandaşlarına 6 ay vizesiz seyahat imkanı sağlamaktadır.

    Paraguay

    180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla Paraguay’a seyahat edebilirsin.

    Peru

    Peru da 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla seyahat edebileceğin ülkeler arasındadır.

    Ruanda

    İnternetten online vize alarak Ruanda’ya seyahat edebilirsin. Online vize 4 iş günü içinde hazırlanmaktadır.

    Samoa

    Bir Okyanusya ülkesi olan Samoa’ya 60 gün süreliğine kapıda vize alarak giriş yapabilirsin. Yanınızdada 2 adet vesikalık bulundurmayı unutmayın.

    Sao Tome ve Principe

    Türk vatandaşları 15 gün için vizesiz seyahat edebilmektedir.

    Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları

    180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti uygulayan ülkeler arasındadır.

    Saint Lucia

    6 hafta için Saint Lucia’ya umuma mahsus pasaport sahipleri vize olmadan giriş yapabilir.

    Saint Vincent ve Grenadinler Adaları

    90 gün vizesiz seyahat edebileceğin ada ülkeleri arasında Saint Vincent ve Grenadinler Adaları da bulunuyor.

    Senegal

    Senegal’e online vize alarak kolayca giriş yapabilirsin.

    Seyşeller

    Seyşeller’e gitmek istiyorsan 90 gün için vize almana gerek yok.

    Sırbistan

    Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartı ile vizesiz seyahate imkan tanımaktadır.

    Singapur

    Singapur, 90 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

    Sri Lanka

    Sri Lanka’ya sınır kapısında vize alarak ya da online vize başvurusu yaparak 30 gün süreliğine seyahat edebilirsin.

    Suriye

    Suriye, her 6 ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 90 gün vize muafiyeti tanımaktadır.

    Svaziland

    Svaziland, 30 gün için vize istemeyen Afrika ülkeleri arasında yer almaktadır.

    Şili

    Türk vatandaşları 90 gün için Şili’ye vize almadan giriş yapabilmektedir.

    Tacikistan

    Umuma mahsus pasaport sahipleri Tacikistan’a online vize alarak 60 gün için seyahat edebilir.

    Tanzanya

    Sınır kapısında 50 Dolar (2018) ödeyerek vize imkanı sunan Tanzanya’ya 90 gün için seyahat edebilirsin.

    Tayland

    Tayland, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer almaktadır.

    Tayvan

    Tayvan’a kapıda vize alarak 30 gün süreliğine giriş yapabilirsin. 2 adet vesikalık fotoğrafı yanınızda bulundurmayı unutmayın.

    Togo

    Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı’nda vize alınabiliyor.

    Tonga

    Okyanusya ükesi Tonga’ya seyahat için 31 günlük kapıda vize alabilirsiniz.

    Trinidad ve Tobago

    Türk vatandaşlarına 30 gün vize muafiyeti tanımaktadır.

    Tunus

    Tunus’a 90 gün için vize almadan seyahat edebilirsiniz.

    Turks ve Caicos Adaları

    Turks ve Caicos Adaları da Türk vatandaşlarına 90 gün için vize muafiyeti sunmaktadır.

    Vizesiz gidilen ülkeler 2024: Türk vatandaşlarından vize ve pasaport istemeyen ülkeler hangileri? (Vizesiz seyahat edilebilecek 99 ülke) - 90

    Tuvalu

    Okyanusya’da bulunan Tuvalu’ya vize almadan süresiz seyahat edebilirsiniz.

    Ukrayna

    Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır. Ayrıca pasaportla girişte 60 güne kadar vize istememektedir.

    Umman

    Umman’a gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alabilirsin.

    Uruguay

    Güney Amerika ülkesi Uruguay’a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilirsiniz.

    Ürdün

    Ürdün, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamaktadır.

    Vanuatu

    Bir Okyanusya ülkesi olan Vanuatu’ya 30 gün için vizesiz seyahat edebilirsiniz.

    Venezuela

    Venezuela, umuma mahsus pasaport sahiplerinden 90 güne kadar olan seyahatleri için vize istememektedir.

    İngiliz Virjin Adaları

    30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı vermektedir.

    Zambiya

    Kapıda vize alarak 30 gün için Zambiya seyahati gerçekleştirebilirsiniz.

    Zimbabve

    Online vize alarak Zimbabve’ye giriş yapabilirsiniz. Vize 2 gün içinde hazırlanmaktadır.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TürkiyeVizePasaportKimlikSeyahatTatil
    Haberler > Yaşam > Bu listeye bakmadan plan yapmayın! Türklerin vizesiz ve pasaportsuz gidebileceği ülkeler: Listede 8 Avrupa ülkesi var
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