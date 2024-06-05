Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı! Göle atılan mıknatısa büyük sürpriz yapıştı

Deniz sahillerinde, ziyaretçi sayısının çok olduğu göllerde pek çok eşya bulunuyor. ABD'nin New York şehrindeki bir gölde "mıknatıs balıkçılığı" yapan iki kişi içinde 100 bin (yaklaşık 3 milyon 220 bin TL) dolar nakit para olan bir kasa buldu.

ABD'de seyirciyi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Bir Tv programında "Mıknatıs Balıkçılığı" yapan çiftin yaşadığı ilginç olay medyanın ilgisini çekti.

New York kentinde yaşayan James Kane ve Barbie Agostini, Queens semtinde bulunan Meadows Corona Park'taki göle, ucuna mıknatıs bağlı bir ip fırlattı.

İkili fırlattıkları mıknatısla sudan bir kasa çıkardı. Kasayı açan ikili, zarar görmüş 100 dolarlık banknotlarla dolu olduğunu gördü.

POLİS PARAYI ONLARA VERDİ

Buldukları para dolu kasa üzerine polise haber veren çift, yapılan incelemenin ardından polisin kendilerine paranın herhangi bir suçla bağlantılı olmadığını söyledi. Sonuç olarak parayı ellerinde tutmalarına izin verildi.

Kane "Daha önce de birçok kez kasa bulmuştuk. Paraları gördüm ve bu mümkün değil dedim." diye konuştu.

Agostini, kasanın kime ait olduğunu belirleyecek bir kimlik bulamadıklarını kaydetti.