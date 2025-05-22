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Burası Türkiye! Kayanın içinden süzülen şelale görenleri hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Burası Türkiye! Kayanın içinden süzülen şelale görenleri hayran bırakıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan şelale hayran bırakıyor. Kayayı oyan suyun aşağı akması mükemmel bir güzellik sunuyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Mutlaca köyünde bulunan saklı şelaleyi görenler hayran kalıyor. Kayanın içinden süzülerek çıkan şelale, doğa fotoğrafçısı ve öğretmen Yusuf Orta tarafından görüntülendi.

Şelaleden görüntüler; 

Burası Türkiye! Kayanın içinden süzülen şelale görenleri hayran bırakıyor - 1. Resim

Burası Türkiye! Kayanın içinden süzülen şelale görenleri hayran bırakıyor - 2. Resim

Burası Türkiye! Kayanın içinden süzülen şelale görenleri hayran bırakıyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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