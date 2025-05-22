Burası Türkiye! Kayanın içinden süzülen şelale görenleri hayran bırakıyor
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan şelale hayran bırakıyor. Kayayı oyan suyun aşağı akması mükemmel bir güzellik sunuyor.
Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Mutlaca köyünde bulunan saklı şelaleyi görenler hayran kalıyor. Kayanın içinden süzülerek çıkan şelale, doğa fotoğrafçısı ve öğretmen Yusuf Orta tarafından görüntülendi.
Şelaleden görüntüler;
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin