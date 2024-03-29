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Haberler > Yaşam > Burnunuz büyükse sebebi anneniz olabilir

Burnunuz büyükse sebebi anneniz olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Burnunuz büyükse sebebi anneniz olabilir

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü doğa bilimleri dergisi Nature Communications’ın açıkladığı araştırmaya göre, yüz hatlarınız annenizin hamilelik sırasında yediklerinden etkileniyor.

Bir insan yüzünün temel görünümü ebeveynlerin genleri tarafından belirlenirken, aynı anne babadan olan kardeşler yine de oldukça farklı görünür hatta 'tek yumurta' ikizleri bile asla tam olarak aynı değildir. Bu ince farklılıkların nedeni bilim insanlarını uzun süredir şaşırtıyordu, ancak şimdi annenin diyetinin yavruların görünümünden kısmen sorumlu olduğunu keşfetti.

Nature Communications'da yayınlanan çalışmada, uluslararası araştırmacılar, annenin hamileliği sırasındaki diyetinin protein seviyesinin mTORC1 aktivitesini düzenlediğini ve bunun da embriyolarda ince ama belirgin değişikliklere yol açtığını tespit ettiklerini duyurdu.

"İNCE BİR AYAR..."

Hamilelik sırasında ne kadar çok protein tüketilirse, 'mTORC1' olarak bilinen bu genler o kadar aktif hale geliyor.

Bu, hamilelik sırasında protein açısından zengin diyetlerin bebeklerde daha geniş ve büyük kemik yapısı oluşturduğunu ifade ediyor. Annenin hamileyken yedikleri, bebeğin kafatası şeklinde, burnunun uzunluğunda, burun deliklerinin genişliğinde, yanaklarının ve çenesinin şeklinde “ince bir ayar” yapıyor.

Hamile fare ve ve balıklar üzerinde geliştirilen deneyde, araştırmacılar annelerin proteine bağlı mTORC1 seviyesini değiştirerek farklı sonuçlar elde etti. Yüksek protein verdikleri annelerin bebeklerinin kemikleri daha büyük ve belirgin kemik yapısıyla sonuçlanırken; düşük proteinle beslenen annelerin bebekleri ince yüz ve sivri hatlarla meydana geldi.

 

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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