Bursa'da 17 yaşındaki sürücü denetime takıldı, babanın savunma 'yok artık' dedirtti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde alkollü Hilmi Tuncay A., direksiyonun başına 17 yaşındaki kızını geçirdi. Trafik ekiplerine yakalanan anne ve babaya 12 bin 977'şer lira cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerini şaşırtan olay Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Uygulamaya takılan bir sürücünün sorgusunu yapmak isteyen polis ekipleri, direksiyon başındaki kızın 17 yaşında olduğunu fark etti.

Yanında babasıyla yolculuk yapan sürücü kız; polisi şaşkına uğratırken, baba Hilmi Tuncay A.’nın özrü ise kabahatinden büyüktü.

Polis ekipleriyle konuşan Hilmi Tunca A., “Alkollü olduğum için aracı kızıma verdim” diye konuşurken, polis ekipleri, yaptıkları kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen B.B.A.'ya 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan, araç sahibi annesi Ü.A.’ya (43) ise 'Sürücü belgesiz araç kullandırmak' suçundan 12 bin 977’şer lira cezai işlem uyguladı.

İlginç diyalog kameraya yansırken, araç, otomobil sahibi anneye teslim edildi.