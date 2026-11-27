Aydın'da bir caminin duvarına tarih ve saat vererek "Burada patlayacak" yazan 17 yaşındaki genç, polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine başlatılan inceleme sırasında ortaya çıkan genç, yazıyı kendisinin yazdığını kabul ederek "Şaka yaptım" dedi. Genç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, Orta Mahalle Aydın Tekstil Parkı içerisindeki Tekstil Fabrikası Camii'nde meydana geldi.

“BURADA PATLAYACAK”

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce caminin içerisindeki ayakkabılığın üzerindeki duvara, "Buraya bak, tehdit değil haber. Saat 03.30 gece, 2026/11/30. Burada patlayacak" ifadeleri yazıldı. Yazıyı gören cami imamı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Camiye bomba tehdidi! Duvardaki yazının sırrı çözüldü

EMNİYETTE “ŞAKA YAPTIM” DEDİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tehdit içerikli yazıyla ilgili inceleme başlattı. Bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Bu sırada bisikletle camiye gelen iki çocuktan 17 yaşındaki Suriye uyruklu Ş.M., polislerin yanına giderek yazıyı kendisinin yazdığını itiraf etti. Polislerin "Neden böyle bir şey yaptın?" sorusu üzerine Ş.M., "Şaka yaptım" cevabını verdi. Çocukla yapılan görüşmede sağlıklı iletişim kurulabilmesi için tercüman da yer aldı.

Camiye bomba tehdidi! Duvardaki yazının sırrı çözüldü

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, Ş.M.'nin el yazısı örnekleriyle duvardaki yazıyı karşılaştırmak üzere inceleme yaptı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından Ş.M., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ş.M., işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Camiye bomba tehdidi! Duvardaki yazının sırrı çözüldü

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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