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    • Canını hiçe saydı, su dolu bodrumda mahsur kalan kediyi dualarla kurtardı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    KEDİ, ANTALYA, SEL, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya’da su dolan bodrum katta mahsur kalan bir kediyi AFAD gönüllüsü bir kadın kendi hayatını hiçe sayarak kurtardı. Kadının "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Turuncu kodla uyarılan Antalya’da dün etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri sular altında kaldı. Dün Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi’nde çekilen bir görüntü ise yüzleri gülümsetti. 

    "RABBİM SEN YARDIM ET"

    Bir apartmanın yağmur suyuyla dolan bodrum katında mahsur kalan bir kediyi, AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek kurtardı. Boyuna kadar suyun içerisine giren Demirbilek, "Rabbim sen yardım et" diyerek kediyi alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler binlerce yorum ve beğeni aldı.

    Canını hiçe saydı, su dolu bodrumda mahsur kalan kediyi dualarla kurtardı

    Canını hiçe saydı, su dolu bodrumda mahsur kalan kediyi dualarla kurtardı

    Canını hiçe saydı, su dolu bodrumda mahsur kalan kediyi dualarla kurtardı

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KEDİANTALYASEL
    Haberler > Yaşam > Canını hiçe saydı, su dolu bodrumda mahsur kalan kediyi dualarla kurtardı
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